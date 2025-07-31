Ô nhiễm từ điểm tập kết rác khiến người dân bức xúc

Bãi tập kết rác tại khu 7, xã Phùng Nguyên (xã Tứ Xã cũ) đang trở thành điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc rác thải bị vứt bừa bãi ngoài hành lang quy định, mùi hôi thối nồng nặc, khói đen từ việc đốt rác bao trùm cả khu vực... khiến người dân bức xúc vì đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng nặng nề.

Mặc dù chính quyền địa phương đã lắp đặt biển cảnh báo “Cấm đổ rác bên ngoài hành lang tập kết rác”, theo dõi bằng camera và áp dụng mức xử phạt 2 triệu đồng/lượt đối với hành vi đổ rác sai quy định nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến. Các bao tải, túi nilon chứa đủ loại rác thải sinh hoạt, từ vỏ chai, vỏ lon, bao bì thực phẩm đến rác thải nhựa bị vứt chồng chất hoặc rải rác dọc lề đường.

Hành vi này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Đáng lo ngại, việc đốt rác tự phát tạo ra khói đen dày đặc, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và gây khó chịu cho người tham gia giao thông khi đi qua khu vực.

Trước thực trạng trên, đồng chí Dương Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND xã Phùng Nguyên cho biết, xã đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công nghiên cứu, tham mưu xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp và sửa chữa các điểm tập kết rác thải tại các địa bàn như: Sơn Dương, Kinh Kệ, Tứ Xã (cũ). Đồng thời, xây dựng thêm điểm tập kết rác tại địa bàn xã Hợp Hải (cũ) nhằm giảm tải cho các điểm hiện có, từng bước nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải.

Bên cạnh đó, các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, đổ rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường sống chung. Chính quyền địa phương cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi đổ chất thải rắn và phế thải vật liệu xây dựng không đúng quy định.

Việc xử lý triệt để các điểm tập kết rác gây ô nhiễm và nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường là những giải pháp cấp thiết, nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn, sạch đẹp cho cộng đồng dân cư.

