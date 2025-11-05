Người dân xã Liên Sơn ngao ngán vì đường dân sinh xuống cấp

Mưa lớn trong những ngày cuối tháng 10 khiến con đường về trung tâm xã Liên Sơn trở nên tồi tệ hơn với những ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuyến đường liên xóm Đầm Đa đi xóm Quê Sụ, ra đường Trường Sơn A gập ghềnh với những đoạn đường lồi lõm ngập nước, bùn đất lầy lội. Đây là tuyến đường huyết mạch dài 9 km kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa nhưng cũng là nỗi ám ảnh của người dân sinh sống tại khu vực này trong suốt nhiều năm qua...

Xe tải vận chuyển hàng hóa lưu thông trên tuyến gặp nhiều khó khăn do đường xuống cấp, hư hỏng nặng

Ngày nắng cũng như ngày mưa, cung đường huyết mạch liên xóm Đầm Đa đi xóm Quê Sụ, ra đường Trường Sơn A có hàng trăm lượt người lưu thông trên tuyến mỗi ngày. Thời tiết thuận lợi thì có thể di chuyển mất chừng khoảng 30 phút nhưng vào ngày mưa thì mất có thể mất gần 1 giờ đồng hồ bởi đường đất trơn trượt, lầy lội. Không ít người dân đã từng trượt ngã trên tuyến đường này khi di chuyển vào những ngày mưa. Đi lại trên tuyến đường thực sự nỗi khổ, bất an của người dân lâu nay.

Chị Bùi Thị Hoa, công nhân tại khu công nghiệp Lương Sơn chia sẻ: Ngày nào cũng phải vượt gần 10 km để tới nơi làm việc. Nắng thì bụi bặm, mưa thì lầy lội. Đã không ít lần do đường quá trơn, không làm chủ được tay lái khiến cả người và xe ngã xuống vũng nước bẩn. Đường vừa nhỏ lại quanh co, các xe có trọng tải lớn khi lưu thông thường lấn làn nên rất nguy hiểm cho các phương tiện đi đối diện. Vào ban đêm tại tuyến đường không có điện thắp sáng nên việc di chuyển trên cung đường gặp rất nhiều khó khăn”.

Ổ voi, ổ gà ngập nước sau những ngày mưa lớn

Khảo sát thực tế tại tuyến đường liên xóm Đầm Đa đi xóm Quê Sụ, ra đường Trường Sơn A cho thấy chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ đã có hàng chục chiếc xe tải hạng nặng nối đuôi nhau, bò từng mét trên đường. Đây được xem là nguyên nhân chính dẫn đến việc tuyến đường bị cày nát bởi các xe chở nguyên vật liệu xây dựng cỡ lớn. Tuyến đường chạy qua các xóm Cời, Đầm Đa, Quê Sụ dẫn ra đường Trường Sơn A. Đây là cung đường huyết mạch nhằm kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương với các xã, địa phương lân cận.

Ông Bùi Văn Ba, Trưởng xóm Đầm Đa trăn trở: “Hơn 100 hộ dân trên địa bàn xóm sinh sống dọc hai bên đường lúc nào cũng “cửa đóng, then cài” vì nguy cơ ô nhiễm khói bụi. Mặc dù các cơ sở sản xuất sản xuất vật liệu xây dựng đã bố trí người và phương tiện phun tưới đường để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm nhưng tình trạng bùi bay trắng xóa sau mỗi lần xe tải di chuyển vẫn thường xuyên xảy ra. Các hộ gia đình dọc tuyến đường mong muốn Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến đường, đảm bảo việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa; đề nghị lực lượng chức năng sớm vào cuộc để chấm dứt tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá trọng tải, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng đường và xảy ra tai nạn giao thông.

Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng từ các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã đến nơi tiêu thụ

Trên địa bàn xã Liên Sơn hiện có các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, trong đó có một số xưởng sản xuất gạch quy mô lớn. Đây là những mặt hàng có tải trọng lớn, vận chuyển khó khăn và tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân tại khu vực này. Do nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng tăng trong những năm gần đây nên lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông dày đặc. Chính vì vậy tuyến đường ngày càng xuống cấp, hư hỏng trầm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn.

Qua tìm hiểu thông tin cho thấy, tuyến đường dân sinh liên xóm Đầm Đa đi xóm Quê Sụ, ra đường Trường Sơn A được thi công từ năm 2005 đến năm 2012, theo tiêu chuẩn đường liên xã do UBND huyện Lương Sơn (cũ) làm chủ đầu tư. Sau thời gian dài sử dụng, tuyến đường hiện nay đã xuống cấp và không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, niềm mong mỏi của Nhân dân.

Tuyến đường từ xóm Đầm Đa đi xóm Quê Sụ, ra đường Trường Sơn A và tuyến đường từ xóm Quê Sụ đi xóm Vai Đào đã hư hỏng nghiêm trọng suốt nhiều năm, hoạt động xe tải chở gạch và vật liệu gây hỏng đường và mất an toàn cho người dân. Ngày 15/10/2025, UBND xã Liên Sơn có công văn đề xuất UBND tỉnh Phú Thọ và các sở ngành liên quan đề xuất đầu tư xây dựng 02 dự án: Đường từ xóm Đầm Đa đi xóm Quê Sụ, ra đường Trường Sơn A và Đường từ xóm Quê Sụ đi xóm Vai Đào.

Xe con gầm thấp vất vả lưu thông trên tuyến

Việc tuyến đường xuống cấp nặng nề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân thường xuyên lưu thông trên tuyến đường, đặc biệt là những người sinh sống dọc hai bên tuyến đường do bụi vào ngày nắng, bẩn và lầy lội những ngày mưa. Ngoài việc ảnh hưởng tới người dân, còn ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư, tới các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: Đầu tư, xây dựng và nâng cấp tuyến đường liên xóm Đầm Đa đi xóm Quê Sụ, ra đường Trường Sơn A là việc làm cấp thiết nhằm kết nối giao thương, thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Địa phương mong muốn Nhà nước quan tâm, phân bổ nguồn kinh phí để nhanh chóng quy hoạch, đầu tư xây dựng tuyến đường. Xã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh sống dọc tuyến đường đóng góp ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn để các phương tiện dễ dàng lưu thông, giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn giao thông. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, hạn chế tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông. Phân công lực lượng túc trực, phân luồng giao thông vào khoảng thời gian cao điểm trong ngày. Cắm biến cảnh báo hạn chế tốc độ tại các khu vực đông dân cư, trường học. Từ đó nhằm giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiêm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Đức Anh