Khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng 19/12, tại xã Tam Dương đã diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là một trong những dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự buổi lễ có đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh, Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được phê duyệt theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước sáp nhập. Dự án thuộc Nhóm B, công trình giao thông cấp I, tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028.

Trong đó, nút giao IC2 kết nối đường Nguyễn Tất Thành với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại Km8+340 thuộc địa phận phường Phúc Yên. Đây là nút giao khác mức liên thông dạng loa kèn, trong đó nhánh chính (A1) vượt qua đường cao tốc hiện hữu bằng cầu vượt xây mới dài 184,5m, rộng 14,5m, gồm 4 nhịp, kết cấu dầm Super T và có 4 nhánh rẽ (A2, B, C, D) kết nối ra, vào với đường cao tốc.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư và nhà thầu.

Nút giao IC5 kết nối Quốc lộ 2C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại Km31+340 thuộc địa phận xã Tam Dương. Đây cũng là nút giao khác mức liên thông dạng loa kèn, trong đó nhánh chính (A1) chui dưới đường cao tốc hiện hữu bằng hầm chui đã có sẵn với khẩu độ 2x(7,5x4,75)m và có 4 nhánh rẽ (A2, B, C, D) kết nối ra, vào với đường cao tốc.

Dự án được đầu tư đồng bộ với các hạng mục: Đường giao thông, cầu vượt, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, trạm thu phí... nhằm kết nối hệ thống giao thông của tỉnh với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo quy hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của phường Phúc Yên, xã Tam Dương nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Việc khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, nhất là mục tiêu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai là trục giao thông chiến lược quan trọng của quốc gia, kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Đây cũng là tuyến hành lang kinh tế quốc tế quan trọng, gắn kết khu vực với cửa khẩu Lào Cai, kết nối với thị trường Trung Quốc và hệ thống cảng biển phía Bắc. Tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics mà còn mở ra không gian phát triển mới.

Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc Nguyễn Từ Linh - đại diện đơn vị chủ đầu tư dự án phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay, đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh đã có 8 nút giao. Việc đầu tư xây dựng thêm 2 nút giao IC2 và IC5 sẽ hoàn thiện đầy đủ hệ thống 10 nút giao theo quy hoạch, tăng cường kết nối giao thông địa phương với tuyến cao tốc, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các khu công nghiệp, đô thị và các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bám sát hiện trường, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, khối lượng và vốn đầu tư; kịp thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ đây là công trình trọng điểm của tỉnh; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, độ bền. Đặc biệt chú trọng an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; huy động đầy đủ thiết bị, nhân lực có năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành dự án đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương Phúc Yên, Tam Dương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Lê Minh