“Con đường đau khổ” ven sông Đà

Gần 600 tỷ đồng vốn đầu tư, khởi công rầm rộ từ tháng 3/2024 với dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2025. Nhưng sau 1,5 năm, dự án nâng cấp đường tỉnh 445 mới làm được vỏn vẹn... 2 km. Trong khi công trường ì ạch thì con đường cũ ngày càng “nát”, sạt lở liên tiếp, trở thành “điểm nghẽn” giao thông và nỗi ám ảnh của người dân vùng ven sông Đà.

Nỗi ám ảnh thường trực

Đường tỉnh 445 dài 16,5 km, từ phường Kỳ Sơn đi xã Thịnh Minh, nối sang Ba Vì (Hà Nội) - cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô. Nhưng giờ đây, thay vì thuận tiện, 445 trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi người dân phải đi qua.

Đoạn taluy đường 445 bị sạt lở nghiêm trọng, chỉ còn rào tôn tạm ngăn cách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, hố sâu chằng chịt như “ổ voi”, “ổ gà”. Xe cộ phải nhích từng mét với tốc độ chỉ 20 - 30 km/h. Quãng đường lẽ ra chỉ di chuyển mất 15 phút lại kéo dài gần 1 giờ. Vào mùa mưa, tình trạng sạt trượt cả phía taluy âm và taluy dương thường xuyên diễn ra, cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, không ít người dân đã phải lựa chọn đi phà qua sông Đà khi đường bộ bị chia cắt.

Hệ thống cầu trên tuyến cũng đang ở mức báo động. Cầu Ngòi Mại từng bị sập trong mưa lũ 2024, dù đã có cầu mới nhưng vẫn “án binh bất động” vì thiếu đường dẫn. Cầu Ngòi Tôm bị xói lở sâu 5 - 7 m, buộc phải cấm xe tải qua lại, khiến hành trình của hàng nghìn phương tiện phải vòng xa thêm hơn 10 km. Nhiều xe khách, xe buýt đã bỏ tuyến, giao thương đình trệ. Người dân hai bên đường thì khốn khổ vì bụi mù vào mùa nắng, bùn lầy mùa mưa, mỗi ngày phải tự tưới nước mặt đường để đỡ bụi.

Xe tải chạy trên đường 445 bụi mù mịt, gây thêm áp lực cho tuyến vốn đã xuống cấp.

Ông Nguyễn Hùng Ngọc, xã Thịnh Minh, bức xúc: “Đoạn đường này cứ xử lý xong thì mưa lại sạt. Vừa vá ổ gà, ổ voi lúc trước thì lúc sau lại như cũ. Mùa mưa đi qua rất nguy hiểm, trơn trượt. Cứ thế này thì người dân chúng tôi khổ quá, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.”

Con đường độc đạo vốn để nối thông mạch kinh tế ven sông Đà, nay trở thành “điểm nghẽn” kéo dài, đe dọa cả sinh kế và sự an toàn.

Dự án trăm tỷ ì ạch

Để khắc phục tình trạng, tháng 3/2024 dự án nâng cấp đường tỉnh 445 được khởi công, với tổng vốn gần 600 tỷ đồng, kết hợp cả nhiệm vụ đê chống lũ Pheo - Chẹ. Kế hoạch đặt ra: cuối năm 2025 sẽ hoàn thành 6,2 km đoạn xung yếu, đồng thời xây mới, sửa chữa 5 cây cầu trên tuyến.

Nhưng sau 1,5 năm, dự án mới làm được khoảng 2 km. Cầu Ngòi Mại xây xong kết cấu chính vẫn “bất động” vì chưa giải phóng mặt bằng hai đầu. Phần còn lại thì dở dang, trong khi đường cũ tiếp tục hư hỏng nặng.

Nguyên nhân chính, theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, là vướng mắc giải phóng mặt bằng. Có tới 7 dự án chồng lấn hồ sơ địa chính, nhiều giấy tờ từ trước năm 2001, trong khi bộ máy quản lý đất đai sau sáp nhập địa giới chưa được kiện toàn. Thêm vào đó, mưa lũ kéo dài làm hư hỏng thêm cầu, đường; thủ tục vốn ODA và ngân sách Trung ương khi điều chỉnh, gia hạn phải báo cáo, xin ý kiến nhiều cấp, càng khiến tiến độ ì ạch.

Ống cống bê tông nằm ngổn ngang bên nền đường dang dở.

Người dân nhiều lần kiến nghị cần sớm có biện pháp tình thế: Sửa chữa tạm, gia cố taluy, xử lý điểm sạt trượt, đồng thời kiểm soát chặt xe quá tải để bảo vệ tuyến đường. Chính quyền tỉnh Phú Thọ cũng đã đưa việc nâng cấp đường 445 vào danh mục công trình trọng điểm, yêu cầu giám sát. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh cũng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, đến nay, những nút thắt lớn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa thể tháo gỡ, khiến dự án tiếp tục chậm trễ.

Thời hạn hoàn thành cuối năm 2025 gần kề, trong khi khối lượng công việc còn lại bộn bề, nguy cơ phải xin gia hạn sang 2026 là rất rõ. Điều này đồng nghĩa thêm một mùa mưa bão nữa, hàng nghìn hộ dân ven sông Đà vẫn phải tiếp tục sống cùng “con đường đau khổ”.

Nguyễn Yến