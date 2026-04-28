Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh năm 2026

Ngày 28/4, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và các đại biểu dự lễ khai mạc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và các đại biểu dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thi, đại diện Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi là hoạt động chính trị quan trọng, thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và các thí sinh chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc hội thi.

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của 17 thí sinh là những báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu, được lựa chọn từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Soạn đề cương thuyết trình; thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Nội dung dự thi tập trung vào những vấn đề cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời gắn với thực tiễn công tác, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Các thí sinh tự tin thể hiện các phần thi.

Kết quả hội thi sẽ là cơ sở để lựa chọn, bồi dưỡng những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc tham gia các hội thi cấp trên, đồng thời tiếp tục xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh hội thi.

Lê Minh


