Đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/6, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ có 148 xã, phường được hình thành. Toàn tỉnh hiện có khoảng 6,92 triệu thửa đất; trong đó, gần 2,93 triệu thửa đã được đưa vào cơ sở dữ liệu đất đai. Tuy nhiên, số thửa đất đạt tiêu chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống” mới đạt hơn 442 nghìn thửa, tương đương khoảng 15,08%. Tính đến nay, tỷ lệ dữ liệu đạt chuẩn vẫn còn thấp; còn hơn 2,12 triệu thửa đất chưa đối khớp hoặc đối khớp chưa thành công với cơ sở dữ liệu dân cư và gần 2,4 triệu thửa đất chưa đủ thành phần thông tin theo quy định. Ngoài ra, việc bố trí kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin, kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu xây dựng Đề án tổng thể đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời thành lập các tổ công tác chuyên trách để tổ chức rà soát, điều tra, khảo sát và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Đề án tổng thể đã được hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 3.393 tỷ đồng. Đây được xác định là căn cứ quan trọng để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả làm sạch dữ liệu đất đai.

Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án tổng thể, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để sớm trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6/2026; chủ động chuẩn bị các thiết kế kỹ thuật, dự toán thành phần để triển khai ngay sau khi Đề án được phê duyệt. Các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp xã; hoàn thành việc rà soát, bàn giao hồ sơ, tài liệu địa chính; tăng cường phối hợp trong công tác xác thực thông tin người sử dụng đất và làm sạch dữ liệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn giao các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, nguồn vốn, hạ tầng công nghệ thông tin; đẩy nhanh việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu trên nền tảng dùng chung toàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo nguyên tắc “6 rõ”; định kỳ giao ban đánh giá tiến độ, kịp thời biểu dương đơn vị thực hiện tốt và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, né tránh trách nhiệm; bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh.

Lê Minh