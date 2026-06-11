Ấm lòng sĩ tử mùa thi

Tại điểm thi Trường THPT Mường Chiềng, xã Đức Nhàn, những suất cơm nóng, những phòng nghỉ sạch sẽ cùng sự quan tâm tận tình của thầy cô và chính quyền địa phương đã trở thành nguồn động viên đặc biệt, tiếp sức cho các sĩ tử bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026.

Bên cạnh sự hỗ trợ, chăm lo nơi ăn chốn ở miễn phí, các sĩ tử ở xã vùng cao Đức Nhàn còn được Đoàn thanh niên xã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Quyết không để sĩ tử nào lỡ hẹn với kỳ thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026, điểm thi Trường THPT Mường Chiềng có 143 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 80% thí sinh là người dân tộc Tày, 10% là người dân tộc Dao, số còn lại là học sinh dân tộc Mường.

Phần lớn các em sinh sống tại những xóm, bản vùng sâu, vùng xa của xã Đức Nhàn và xã Tân Pheo, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại chưa thuận lợi.

Theo đồng chí Quản Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Đức Nhàn, đây là địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã có địa bàn rộng, nhiều xóm cách trung tâm xã hàng chục km. Địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại còn nhiều trở ngại với những cung đường dốc cao, quanh co, nhiều đoạn xuống cấp. Đời sống kinh tế - xã hội của người dân còn không ít khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở mức cao. Bởi vậy, mỗi mùa thi đến, việc đi lại, ăn ở của học sinh luôn là nỗi trăn trở của các gia đình cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương.

Được bố trí nơi ăn nghỉ khang trang, sạch sẽ đã góp phần tiếp sức cho em Xa Thị Thanh hướng tới một kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025-2026.

Xuất phát từ thực tế đó, đồng thời xác định không để hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng đến cơ hội học tập của học sinh, cấp ủy, chính quyền xã Đức Nhàn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường rà soát từng trường hợp học sinh ở xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Đồng thời, huy động lực lượng Công an xã, Đoàn thanh niên, y tế và các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ, bảo đảm ANTT, ATGT và điều kiện sinh hoạt cho thí sinh ở xa trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Thầy giáo Đinh Văn Nguyện - Hiệu trưởng Trường THPT Mường Chiềng cho biết, đối với nhiều học sinh nơi đây, việc đến được điểm thi là một quãng đường dài. Không ít em phải vượt hàng chục km đường đèo dốc quanh co để đến trường. Theo thống kê, tại điểm thi trường THPT Mường Chiềng năm nay có 26 thí sinh ở xa nhất phải di chuyển từ 20km-30km từ các xóm Ấm, Đăm, Lài, Tuổng Bãi, Tuổng Đồi của xã Đức Nhàn hay các xóm Chàm, Than, Hà của xã Tân Pheo đến dự thi.

“Nếu phải đi về mỗi ngày trong thời gian thi, các em không chỉ tốn kém chi phí mà còn dễ bị ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý. Do vậy, để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em tham gia kỳ thi, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương bố trí nơi ăn, nghỉ ngay gần điểm thi cho các thí sinh ở xa", thầy Nguyện chia sẻ.

Không chỉ bố trí nơi ăn nghỉ, Trường THPT Mường Chiềng còn xây dựng kế hoạch hỗ trợ các bữa ăn miễn phí cho học sinh lưu trú trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Mọi điều kiện sinh hoạt đều được chuẩn bị chu đáo nhằm giúp các em yên tâm ôn tập, giữ gìn sức khỏe và tập trung hoàn thành tốt các môn thi.

Tiếp sức để các em vững tin vượt “vũ môn”

Những ngày diễn ra kỳ thi, khu nội trú của Trường Phổ thông THCS&THPT Đà Bắc, xã Đức Nhàn trở thành mái nhà chung của nhiều sĩ tử. Hưởng ứng chương trình “Tiếp sức mùa thi”, nhà trường đã bố trí nơi ăn, nghỉ miễn phí cho các thí sinh nhà ở xa điểm thi. Các phòng nghỉ được dọn dẹp sạch sẽ, đầy đủ chăn màn, điện nước, bảo đảm điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho các em.

Cùng với việc hỗ trợ chỗ ở, Trường THPT Mường Chiềng chuẩn bị các bữa ăn miễn phí hằng ngày cho các thí sinh lưu trú. Những suất cơm nóng hổi, bảo đảm dinh dưỡng không chỉ giúp các em giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn tiếp thêm năng lượng để bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

Đồng hành cùng nhà trường, Đoàn thanh niên xã Đức Nhàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, sữa, bánh và các vật dụng sinh hoạt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự sẻ chia, động viên kịp thời đối với các sĩ tử.

Ngoài Xa Thị Thanh, nhiều sĩ tử cũng được nhà trường, cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nơi ăn, nghỉ miễn phí trong những ngày thi.

Ở lại khu nội trú trong những ngày thi, em Bàn Thị Yến Nhi, không giấu được niềm xúc động. Nhà em ở xóm Đăm, cách điểm thi khoảng 30km. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên việc đi lại, ăn ở trong những ngày thi từng là nỗi lo lớn đối với em và người thân. "Em rất vui và biết ơn khi được nhà trường, địa phương hỗ trợ nơi ăn nghỉ miễn phí.

Nếu phải đi về hàng ngày thì quãng đường quá xa. Được ở gần điểm thi giúp em có thời gian nghỉ ngơi, ôn tập tốt hơn và tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Các anh chị đoàn viên còn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà nên em cảm thấy rất ấm áp" - Yến Nhi chia sẻ.

Do không phải đi lại chặng đường dài từ nhà đến điểm thi, các sĩ tử có thêm thời gian để ôn tập bài, chuẩn bị kỹ lưỡng cho môn thi tiếp theo vào ngày mai (12/6)

Không riêng Yến Nhi, em Xa Thị Thanh, nhà ở xóm Đầm Phế, cách trường hơn 15km cũng lựa chọn ở lại khu lưu trú tập trung. Theo Thanh, việc được ở gần điểm thi giúp em giảm bớt áp lực về đi lại, đồng thời nhận được sự động viên thường xuyên từ thầy cô giáo.

Theo thống kê của Trường THPT Mường Chiềng, số thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn tại điểm thi chiếm từ 85-87%. Phần lớn gia đình các em thuộc diện hộ nghèo. Nhiều em có hoàn cảnh éo le khi mồ côi cha mẹ hoặc bố mẹ đi làm ăn xa, phải tự chăm lo cuộc sống và học tập.

Chính vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, công tác động viên tinh thần cho học sinh luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu.

Thầy giáo Đinh Văn Nguyện cho biết thêm, trong quá trình giáo dục học sinh, nhà trường thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của từng em để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, giúp các em yên tâm, tự tin bước vào phòng thi với tâm lý tốt nhất.

Sự chăm lo ấy không chỉ đến từ nhà trường mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị địa phương. Đặc biệt, Đoàn thanh niên xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”, góp phần động viên tinh thần để các em tự tin bước vào kỳ thi.

Đồng chí Quản Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Đức Nhàn cho biết: Chúng tôi xác định việc chăm lo cho các em thí sinh trong kỳ thi là nhiệm vụ quan trọng. Mục tiêu là không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ thi hoặc gặp trở ngại trong quá trình dự thi vì điều kiện kinh tế hay khoảng cách địa lý. Từ việc bố trí nơi ăn, nghỉ miễn phí, hỗ trợ nhu yếu phẩm đến động viên tinh thần cho các em đều được địa phương quan tâm thực hiện với mong muốn các em có điều kiện tốt nhất để hoàn thành kỳ thi với kết quả cao nhất.

Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể địa phương đã tiếp thêm động lực cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, chính quyền địa phương cùng các lực lượng hỗ trợ, trong ngày thi đầu tiên, 100% thí sinh tại điểm thi Trường THPT Mường Chiềng có mặt đầy đủ, đúng giờ, không xảy ra trường hợp nào gặp khó khăn ảnh hưởng đến việc dự thi.

Giữa mùa thi, sự hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhà trường, các lực lượng chức năng đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các sĩ tử nơi vùng cao Đức Nhàn vững vàng vượt “vũ môn”.

Mạnh Hùng