Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tiến độ thi công dự án nhà ở xã hội khu vực Việt Trì

Sáng 12/6, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Nông Trang, Thanh Miếu. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Cát, phường Thanh Miếu.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại 4 dự án gồm: Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3, phường Nông Trang; Khu nhà ở xã hội Tiên Cát; Khu nhà ở xã hội khu Thành Công và Khu nhà ở xã hội thuộc địa bàn phường Thanh Miếu.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, các dự án đang được triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Trong đó, Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 đạt khoảng 25% khối lượng thi công; Dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Cát đang thực hiện công tác san nền; Dự án Nhà ở xã hội khu Thành Công đã thi công đến tầng 19/21 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026; Dự án Nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu đang thi công dầm, sàn khu nhà ở xã hội số 2.

Tại buổi kiểm tra, các chủ đầu tư cũng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án như giá nguyên, vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao. Riêng Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 gặp khó khăn do địa chất phức tạp, ảnh hưởng đến việc vận hành máy móc, thiết bị thi công. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án chưa hoàn tất, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo các sở, ngành quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư.

Qua kiểm tra thực tế tại các dự án nhà ở xã hội, đồng chí Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong việc tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho chủ đầu tư. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với bảo đảm chất lượng công trình. Đồng chí cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể về đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo đúng quy định hiện hành.

Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại Khu chung cư sinh viên Khu đô thị Minh Phương.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và đoàn công tác đã kiểm tra công tác quản lý, vận hành Dự án Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì (nay là phường Nông Trang). Dự án được xây dựng từ năm 2013 với quy mô 2 khối nhà 9 tầng gồm 680 phòng, tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ và ngân sách địa phương. Qua đó, nhằm đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất và xem xét các phương án khai thác, sử dụng hiệu quả dự án.

Đức Anh