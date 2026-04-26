Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ, nói chuyện với đồng bào trẩy hội Đền Hùng

Sau khi thành kính, trang nghiêm dâng hương tại Điện Kính Thiên, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Lăng Hùng Vương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, trò chuyện thân mật với đồng bào trong nước và kiều bào từ khắp nơi về dự Lễ Giỗ Tổ.

Trong không khí linh thiêng nơi Đất Tổ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng, những bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Gặp gỡ, trò chuyện thân mật với đồng bào trong nước và kiều bào từ khắp nơi về dự lễ tại sân trước Đền Thượng, Tổng Bí thư, Chủ tích nước Tô Lâm bày tỏ xúc động trước tình cảm của Nhân dân hướng về cội nguồn dân tộc trong không khí thiêng liêng của ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Vào đúng ngày Giỗ Tổ 10/3 âm lịch, khi về Đền Hùng, đồng chí càng cảm nhận sâu sắc rằng, dù sống ở miền xuôi hay miền ngược, dù ở trong nước hay xa Tổ quốc, tất cả chúng ta đều là con cháu Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên, cùng chung một cội nguồn và chung một mái nhà Việt Nam.

Khi đặt chân đến miền đất thiêng này, tất cả đều cùng có chung một tấm lòng về với cội, về với tổ tiên, về với nơi bắt đầu của tình nghĩa đồng bào. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi đến các đồng chí và toàn thể bà con Nhân dân trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Gửi tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí nhấn mạnh: Dân tộc ta có nhiều ngày lễ lớn, nhiều mốc son đáng nhớ nhưng Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày rất đặc biệt. Đây là thời khắc để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ đến các Vua Hùng đã có công dựng nước; tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ; Quốc Tổ Lạc Long Quân; tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng, lập nước, giữ gìn, mở mang bờ cõi, vun đắp văn hiến.

Lịch sử Việt Nam luôn gắn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “chim có tổ, người có tông”. Với đạo lý ấy Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội tri ân, ngày hội của tình đồng bào. Hai tiếng “đồng bào” hết sức có ý nghĩa. Đồng bào là cùng một bọc trăm trứng, cùng sinh ra từ một truyền thuyết thiêng liêng, cùng chia sẻ vui buồn trong lịch sử, cùng nương tựa với nhau để vượt qua khó khăn trước vận mệnh của đất nước.

Từ thời các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh đều xuyên suốt lịch sử của đất nước chúng ta là lòng yêu nước và tình đoàn kết. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ tại Đền Giếng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” lời của Bác đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa. Dựng nước là công lao của tổ tiên, giữ nước là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Giữ nước là bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, là bảo vệ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Giữ nước là giữ văn hóa, giữ đạo lý, giữ niềm tin, giữ lòng tự trọng dân tộc. Giữ nước cũng là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Phát triển đất nước là để chúng ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Hôm nay, giữ nước không chỉ dùng súng đạn nơi chiến trường như các thế hệ đi trước đã từng làm. Mà giữ nước còn là giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ xã hội bình yên, giữ nền nếp gia phong, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp của mỗi dân tộc, giữ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ giữ niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và tương lai của đất nước.

Khi Bác Hồ trở lại Đền Hùng năm 1962, Bác căn dặn một điều rất gần gũi “đã đi là phải tới đích”. Lời của Người càng đúng trong bối cảnh hiện nay. Bác đã nói chuyện về leo núi nhưng cũng là nói về việc làm cách mạng, làm người, làm việc cho dân, cho nước, đã đặt ra mục tiêu thì phải bền chí, đã hứa với dân là phải làm, đã nhận trách nhiệm thì phải theo đến cùng, đã chọn con đường xây dựng đất nước phồn vinh thì không được nản lòng trước mọi khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ, trò chuyện thân mật với đồng bào trong nước và kiều bào từ khắp nơi về dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Hôm nay đứng ở Đền Hùng, tôi muốn cùng các đồng chí lãnh đạo và bà con nhắc lại lời của Bác để tự nhắc mình. Con đường phát triển của đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, có việc làm chưa được như mong muốn. Nhưng nếu chúng ta đồng lòng, mỗi người làm tốt phần việc của mình, mỗi cán bộ làm việc tận tâm với dân, nếu dân tin tưởng và chung sức, nhất định chúng ta sẽ đi đến đích.

Với Nhân dân Phú Thọ, tôi xin nói lời cảm ơn chân thành. Bao đời nay người dân Đất Tổ coi việc giữ gìn Đền Hùng là trách nhiệm thiêng liêng. Từ những người làm quản lý di tích, những cụ cao niên, các nghệ nhân, các đội tế lễ, đội rước, đội Hát Xoan, các thầy cô giáo, các cháu học sinh đến từng hộ dân sống quanh di tích, mỗi người đều góp một phần công sức. Có việc lớn được nhiều người biết đến, có việc nhỏ thầm lặng phía sau. Tất cả đều rất đáng trân trọng.

Tôi mong Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ tiếp tục chăm lo để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện. Bảo tồn di tích phải đi đôi với bảo vệ cảnh quan, môi trường, không gian văn hóa. Phát triển du lịch phải gắn với quyền lợi chính đáng của người dân với nếp sống văn minh bền vững lâu dài. Bà con địa phương là chủ nhà của lễ hội. Chủ nhà càng ân cần chu đáo, thật thà mến khách thì du khách càng nhớ, càng quý, càng muốn trở lại.

Với thanh niên, sinh viên, các cháu học sinh, tôi muốn nói thêm, các cháu về Đền Hùng hôm nay không chỉ để chụp một tấm ảnh đẹp hay tham dự một cuộc vui. Tổ tiên đã trao lại cho chúng ta một đất nước, thế hệ trẻ phải làm cho đất nước ấy mạnh hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn. Các cháu hãy học thật tốt, rèn luyện thật tốt và luôn nhớ đạo lý của người Việt, hiểu biết về lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Đất nước ta nay đã đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức; đồng bào ta vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở những vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lúc này, chúng ta càng cần “tinh thần Hùng Vương”, tinh thần biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó. Biết lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực.

Đảng và Nhà nước luôn xác định Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ ổ quốc. Mọi đường lối chính sách đều phải hướng về cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân. Nói với bà con Nhân dân tại Đền Hùng, tôi càng thấy rõ trách nhiệm ấy. Phát triển đất nước phải bắt đầu từ những câu hỏi rất cụ thể. Con đường đến trường của trẻ em có thuận tiện hơn hay không; trạm y tế có phục vụ người dân tốt hơn không; người lao động có việc làm ổn định hơn không; bản làng, khu phố có sạch đẹp hơn không; người nghèo, người yếu thế có được quan tâm hơn không; cán bộ có trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân không?

Để trả lời những câu hỏi đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục lắng nghe Nhân dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết những việc dân cần, dân lo, dân mong, cán bộ làm việc ở cơ sở phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, cùng dân tháo gỡ những khó khăn. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn chính sách phải đến từng bản, tận hộ, tận người. Nguồn lực phải được sử dụng đúng chỗ, đúng việc. Kết quả phải được đo bằng sự thay đổi thật sự trong đời sống của Nhân dân.

Tôi rất xúc động khi nhìn thấy trong dòng người trẩy hội có các bậc cao niên đi bên các cháu nhỏ, những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau lên Đền Hùng. Có những đoàn thanh niên khoác áo tình nguyện, có những cán bộ, chiến sĩ âm thầm làm nhiệm vụ, có những người cần mẫn phục vụ du khách. Mỗi hình ảnh ấy đều góp vào vẻ đẹp của lễ hội. Chúng ta tự hào với lịch sử, nhưng niềm tự hào phải đi cùng với hành động. Chúng ta yêu nước, nhưng yêu nước phải thể hiện bằng những việc làm.

Mỗi ngày chúng ta nói về đoàn kết thì phải biết giúp đỡ nhau lúc khó khăn, phải biết đặt lợi ích chung lên trên. Chúng ta nói về văn hóa thì phải biết ứng xử có văn hóa trong gia đình và ngoài xã hội, trên đường phố, trong lễ hội. Chúng ta nói về phát triển thì phải cùng nhau lao động, đổi mới, giữ gìn kỷ cương, bảo vệ môi trường sống. Tôi mong bà con khi trở về từ Đền Hùng sẽ mang theo một niềm vui trong sáng vì chúng ta được sống trong một đất nước có cội nguồn, hòa bình, có tình người. Chúng ta có trách nhiệm phải sống xứng đáng với công đức tổ tiên, phải làm tốt hơn công việc của mình, chăm lo tốt hơn cho gia đình, góp sức nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, trò chuyện thân mật với người dân.

Đồng chí mong rằng trong quá trình tổ chức lễ hội các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn Nhân dân, bảo đảm an ninh, an toàn PCCC, y tế, vệ sinh môi trường... phục vụ bà con. Cách phục vụ của chúng ta phải vừa nghiêm túc, vừa thân thiện, vừa đúng quy định, vừa gần gũi để mỗi người dân khi về Đền Hùng đều cảm nhận được sự chu đáo, ân cần, tình nghĩa.

Tôi cũng mong các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lễ hội, những câu chuyện tử tế, những hành động văn minh, những giá trị văn hóa lịch sử tốt đẹp của Đền Hùng và vùng Đất Tổ. Truyền thông về lễ hội cần giúp cho người dân hiểu đúng, hành động đúng và tự hào đúng.

Trước anh linh các Vua Hùng, chúng ta cùng thành kính tri ân công đức Tổ tiên, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta nguyện tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Từ Đền Hùng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp. Chúc các cụ, các bác mạnh khỏe, trường thọ. Chúc các gia đình bình an, đầm ấm. Chúc các cháu thanh, thiếu nhi chăm ngoan học giỏi, nuôi dưỡng ước mơ đẹp.

Chúc đồng bào về trẩy hội Đền Hùng có một hành trình an toàn, vui tươi, trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Chúc Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ thành công tốt đẹp. Chúc quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn, mãi vững bước trên con đường độc lập, tự do, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và nhân ái.

Nhóm PV Thời sự