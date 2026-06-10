UBND tỉnh nghe Sở Tư pháp báo cáo một số dự thảo nghị quyết

Chiều 10/6, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Tư pháp báo cáo 2 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết quy phạm pháp luật bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết hành chính bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo.

Đây là chương trình công tác thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh về “Rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật của 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất đang được tiếp tục thực hiện trên địa bàn tỉnh và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2026”.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với 2 dự thảo nghị quyết do Sở Tư pháp tham mưu, chủ trì soạn thảo. Theo đó, có 8 văn bản dự kiến được tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bãi bỏ, bao gồm 6 nghị quyết của HĐND các tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình được ban hành trước ngày 1/7/2025; 2 nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ được ban hành sau ngày 1/7/2025.

Hội nghị đã thảo luận để thống nhất phương án xử lý đối với từng nghị quyết cụ thể. Riêng đối với các chính sách đang tác động trực tiếp đến các đối tượng thụ hưởng, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách mới phù hợp với phạm vi, đối tượng và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Việc rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất là nhiệm vụ cần thiết, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời phục vụ công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các sở, ngành trong quá trình tham mưu bãi bỏ nghị quyết phải bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý; tăng cường phối hợp, thống nhất với các cơ quan liên quan, nhất là đối với các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, chế độ hỗ trợ để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp sắp tới.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên