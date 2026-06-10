Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 10/6, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình bày báo cáo kết quả triển khai xây dựng Hệ thống giám sát, điều hành dựa trên dữ liệu IOC; công tác chuẩn bị xây dựng kho dữ liệu dùng chung tỉnh Phú Thọ và các bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, đến nay, hệ thống giám sát, điều hành dựa trên dữ liệu được xây dựng và vận hành với 19 chức năng cung cấp các thông tin, dữ liệu tổng quan các lĩnh vực trọng yếu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh dựa trên dữ liệu. Tính đến ngày 7/6/2026, có 4/19 chức năng (giám sát “luồng xanh”; giám sát nhiệm vụ của Tỉnh ủy; giám sát nhiệm vụ của UBND tỉnh; dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức) được đồng bộ dữ liệu điện tử theo thời gian thực từ các hệ thống thông tin chuyên ngành về Hệ thống giám sát, điều hành dựa trên dữ liệu của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Đối với việc triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai khảo sát tại các sở, ban, ngành về hiện trạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang sử dụng tại các cơ quan, đơn vị; khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu vào hệ thống dùng chung của tỉnh. Đến nay, có 15/20 cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin khảo sát, với 108 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất công bố 6 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đợt 1 năm 2026 gồm: Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất tỉnh; đào tạo và đánh giá kỹ năng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; xây dựng du lịch thông minh - kinh tế trải nghiệm - công nghiệp văn hóa số; giải pháp phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Phú Thọ theo định hướng sinh thái, thông minh đáp ứng yêu cầu mới hiện nay; giải pháp phát triển nông nghiệp xanh cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Phú Thọ (hoặc giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Phú Thọ gắn với phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn); giải pháp cảnh báo, phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất tại tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Việc xây dựng hệ thống giám sát, điều hành, kho dữ liệu dùng chung tỉnh Phú Thọ cũng như triển khai thực hiện các bài toán lớn là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời phục vụ việc theo dõi, điều hành, quản trị thông minh của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác và đồng bộ. Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy chế theo dõi, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với đề xuất về việc công bố các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện danh mục các bài toán lớn theo quy định, trình UBND tỉnh quyết định công bố.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng trong chương trình hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh.

Đức Anh