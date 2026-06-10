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Hội thảo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 10/6, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035”. Tham dự có các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu từ các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chiến lược chính sách Trung ương, Trường Đại học Hùng Vương.

Hội thảo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nhóm nội dung trọng tâm về đánh giá thực trạng và khó khăn hiện nay; xác định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030; lựa chọn các lĩnh vực công nghệ chiến lược như: Công nghệ số, AI, công nghệ chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh...

Hội thảo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu tại hội thảo.

Nhiều ý kiến tâm huyết đã tập trung vào các cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút nhân tài, huy động nguồn lực xã hội và các giải pháp đảm bảo tính khả thi khi thực hiện Đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Phú Thọ.

Hội thảo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030

Cán bộ Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Chính sách chiến lược Trung ương Trịnh Quốc Tuy phát biểu tại hội thảo.

Các ý kiến tại hội thảo là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các luận cứ thực tiễn, đảm bảo Đề án sau khi trình cấp có thẩm quyền ban hành sẽ tạo động lực thực chất, đưa khoa học, công nghệ thực sự trở thành “chìa khóa” để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng khoa học công nghệ Hội thảo Bộ Khoa học và Công nghệ Đổi mới sáng tạo Phát triển tỉnh Phú Thọ Chuyên gia Nông nghiệp công nghệ cao 2030 Chiến lược
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