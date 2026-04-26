Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đúng 7h00’ sáng, trong không khí trang nghiêm và tiếng nhạc lễ âm vang, đoàn dâng hương khởi hành lên đền Thượng theo đội hình được sắp xếp chặt chẽ, thể hiện tính nghi lễ truyền thống và lòng thành kính sâu sắc đối với các Vua Hùng.

Dẫn đầu là khối nghi thức với đội hình tiêu biểu gồm 2 tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ hội. Nối tiếp là 18 thiếu nữ trong trang phục áo dài đỏ truyền thống, tay nâng hương, hoa và lễ vật. Đặc biệt, đoàn 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, biểu trưng cho truyền thuyết “bọc trăm trứng” của mẹ Âu Cơ, thể hiện sức sống trường tồn và niềm tự hào dân tộc. Theo sau là đội nhạc hành lễ và đoàn kiệu rước lễ vật.

Đoàn xuất phát từ sân Trung tâm lễ hội, lần lượt đi qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung để lên đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh mang lẵng hoa mang dòng chữ “Mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy”, khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tiếp đến là khối đại biểu do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu. Tham dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Nông Đức Mạnh - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao. Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương. Các đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ lễ dâng hương; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; thành viên Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 và các xã, phường vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng; đại diện các tổ chức, cá nhân tiêu biểu và đông đảo đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài...

Từ chân núi, đoàn đại biểu vượt qua 225 bậc đá để đến đền Hạ và chùa Thiên Quang. Tiếp tục đi thêm 168 bậc, đoàn tới Đền Trung - nơi tương truyền các Vua Hùng từng ngắm cảnh, bàn việc cùng các lạc hầu, lạc tướng; cũng là nơi hoàng tử Lang Liêu dâng bánh chưng, bánh giầy.

Từ đền Trung, đoàn đi tiếp 102 bậc đá để đến đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi linh thiêng gắn với việc các Vua Hùng tế Trời đất, thần Núi, thần Lúa và là nơi Thục Phán lập cột đá thề gìn giữ cơ nghiệp tổ tiên để làm lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Đúng 7 giờ 30 phút ngày 26/4 (tức mùng 10 tháng 3 năm Bính Ngọ), Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được cử hành trang nghiêm tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Buổi lễ mở đầu bằng ba hồi chiêng, trống vang vọng, tạo không khí thiêng liêng, thành kính hướng về cội nguồn dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Tiếp đó, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ, đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng.

Bản Chúc văn nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của ngày Giỗ Tổ, khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong giờ phút thiêng liêng, triệu triệu con tim người Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài đều hướng về Đền Hùng, tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Chúc văn ôn lại lịch sử dựng nước của dân tộc, từ thời đại Hùng Vương với Nhà nước Văn Lang, qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước đầy gian nan nhưng hào hùng. Truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí đoàn kết của con cháu Lạc Hồng được hun đúc, trở thành sức mạnh để dân tộc vượt qua mọi thử thách, lập nên những kỳ tích vẻ vang.

Đặc biệt, Chúc văn khẳng định những thành tựu nổi bật của đất nước trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh những kết quả toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại và nâng cao vị thế quốc gia. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 được xem là bước chuyển quan trọng, mở ra không gian phát triển mới.

Trước anh linh Tổ tiên, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Sau phần đọc Chúc văn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu vào Thượng cung dâng hương, hoa tưởng niệm các Vua Hùng.

Lễ dâng hương diễn ra trong âm vang chiêng, trống, lan tỏa niềm tự hào, ý chí hướng về cội nguồn, góp phần hun đúc tinh thần dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Nhóm phóng viên Thời sự