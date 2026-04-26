Chúc Văn Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026

Sáng 26/4 (tức mùng 10 tháng Ba âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Trước anh linh Tổ Tiên, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kính cẩn đọc Chúc Văn tưởng niệm các Vua Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu toàn văn Chúc Văn Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.

- Kính cáo anh linh các Vua Hùng!

- Kính cáo anh linh các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

- Thưa đồng chí, đồng bào!

Hôm nay, ngày mùng 10 tháng 3 năm Bính Ngọ (tức ngày 26 tháng 4 năm 2026), tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí - nơi thờ tự các Vua Hùng đã có công dựng nước; nơi hội tụ hồn thiêng sông núi - cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Thay mặt đồng bào cả nước chúng con thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ Tổ, triệu triệu con tim Người Việt cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính tưởng nhớ Tổ Tiên, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Kính cáo anh linh các Vua Hùng!

Tưởng nhớ về Tổ Tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, dựng cơ nghiệp qua mười tám vương triều, đặt nền móng để quốc gia, dân tộc được muôn đời thịnh trị. Đời nối đời trải mấy nghìn năm, Vua thương yêu dân, chung sống hòa thuận; cả nước một lòng, toàn dân đoàn kết, trọn nghĩa đồng bào.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với truyền thống đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn, các thế hệ con cháu Lạc Hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan, thử thách; hun đúc tinh thần tự lực, tự chủ, tự cường và lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc; đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng, văn hóa, văn minh, văn hiến của dân tộc, trong 96 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước ta, nhân dân ta phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; kiên cường đấu tranh vì độc lập và tự do, vì hòa bình và hữu nghị, vì hạnh phúc và phồn vinh, vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; đã làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, bên cạnh thời cơ, vận hội mới, đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đan xen do tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; cùng những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị với sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ của toàn dân và bạn bè quốc tế; đất nước ta đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật. Giang sơn đổi mới, chính trị vững vàng, lòng dân đồng thuận.

Nền kinh tế giữ vững ổn định vĩ mô; tốc độ tăng trưởng tiếp tục thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Ba đột phá chiến lược về thể chế và tổ chức bộ máy, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực tiếp tục được triển khai quyết liệt, đạt nhiều thành tựu. Đặc biệt, trước yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp xây dựng đất nước, toàn dân tộc đã cùng đồng lòng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cả nước thành 34 tỉnh, thành phố và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 - là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị quốc gia, phương thức quản trị địa phương, mở ra không gian phát triển mới vì tương lai lâu dài của quốc gia, dân tộc.

Phát triển con người, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ. Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số từng bước trở thành trụ cột mới cho sự phát triển của đất nước. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố toàn diện; đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hoà bình của đất nước được bảo vệ vững chắc; vị thế, uy tín của quốc gia - dân tộc không ngừng được nâng cao. Việt Nam là điểm sáng được thế giới đánh giá cao về an toàn, ổn định; về đột phá tư duy, tầm nhìn, cách làm mới trong lãnh đạo và quản trị phát triển.

Những thành tựu đạt được hôm nay là sự hội tụ, kết tinh từ lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc; là thành quả của 96 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là kết quả của 40 năm đổi mới; là biểu hiện sinh động của ý chí bền bỉ, khát vọng vươn lên của nhân dân ta; là nền tảng cho đất nước ta bước vào Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên bứt phá, sáng tạo và tự chủ, được khởi đầu từ thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, của Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chung một ý chí, quyết tâm mạnh mẽ hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, để đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Vận hội mới đang mở ra, nhưng thời cơ chỉ trở thành hiện thực bằng nỗ lực và hành động. Trong thời khắc thiêng liêng này, trước anh linh Tổ Tiên, chúng con xin nguyện: Tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy ý chí tự cường, thực hiện tự chủ chiến lược, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; đổi mới mạnh mẽ và sâu rộng về tư duy phát triển, quản trị quốc gia, mô hình tăng trưởng và năng lực tổ chức thực hiện; lấy phát triển để ổn định, lấy ổn định để phát triển nhanh, bền vững. Biến ý chí thành hành động quyết liệt, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm đến cùng, làm hiệu quả, làm vì Nhân dân, vì lợi ích cao nhất của quốc gia - dân tộc, vì sự giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Con cháu Lạc Hồng mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước,

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vinh dự được thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài giữ gìn lăng miếu Tổ Tiên. Chúng con nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vì sự ổn định, tiến bộ, giàu mạnh, bền vững của quê hương Đất Tổ; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Cùng chăm lo bảo tồn, tôn tạo nơi thờ tự để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Cầu xin Thánh Tổ anh linh che chở, phù hộ độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh; cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bờ cõi vững bền; bách gia trăm họ vạn đại trường tồn. Cả nước đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Xin tri ân công đức các Vua Hùng, chúng con nay

Ba mươi bốn tỉnh, thành: Ơn đức Tổ Tông

Năm mươi tư dân tộc: Tìm về cội rễ!

Trăm con một bọc, yêu thương nhau như ruột thịt chan hòa

Một gốc trăm nhành, gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ.

Bốn phương: Nam, Bắc, Tây, Đông

Trăm họ: Gái, Trai, Già, Trẻ

Tạc lòng thắp nén tâm hương

Ghi dạ cúi đầu bái Tổ.

Xin Tổ Vương vạn thế anh linh

Giúp cháu con trăm điều chỉ vẽ.

Chúng con nguyện:

Xây đất nước hùng mạnh phồn vinh

Cùng nhân loại giữ hòa bình hữu nghị

Sáng muôn đời Hồng Lạc tinh hoa

Cao muôn trượng Hùng Vương khí thế!

Chúng con xin: Cẩn cáo,

Cẩn cáo,

Cẩn, cẩn cáo!