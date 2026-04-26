Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Sáng 26/4 (tức ngày 10/3 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc giỗ, tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Dự Lễ dâng hương có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu.

Tham gia đoàn còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Cần Thơ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2026 điều hành phần lễ dâng hương tại Đền Thượng.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ lễ dâng hương; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; thành viên Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 và các xã, phường vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng; đại diện các tổ chức, cá nhân tiêu biểu và đông đảo đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài...

Tiếp đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh vào Thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật, cầu cho quốc thái dân an, bách gia trăm họ bình yên, đất nước phồn vinh, trường tồn.

Đúng 7 giờ, trong âm vang nhạc lễ trang nghiêm, đoàn hành lễ khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội, lần lượt qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung lên Đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội; tiếp đến là các thiếu nữ mang hương hoa, lễ vật; đoàn 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục truyền thống, biểu trưng cho nguồn cội Tiên Rồng và sức sống bền bỉ của dân tộc. Theo sau là đội nhạc lễ, đoàn rước kiệu, lễ vật và các đại biểu.

Từ chân núi, đoàn hành lễ và các đại biểu theo bậc đá tiến lên Đền Hạ, chùa Thiên Quang, rồi tiếp tục tới Đền Trung - nơi gắn với truyền thuyết các Vua Hùng bàn việc nước và câu chuyện Lang Liêu dâng bánh chưng, bánh dày. Từ đây, đoàn tiếp tục lên Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi các Vua Hùng xưa tế trời, đất, thần Núi, thần Lúa và cũng là nơi Thục Phán, sau khi được Vua Hùng thứ 18 truyền ngôi, đã dựng cột đá thề giữ gìn cơ nghiệp Tổ tiên.

Sau nghi lễ dâng hương, thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài, đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ lễ đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng.

Bản Chúc văn khẳng định công lao dựng nước của các Vua Hùng, tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước trong thời gian qua.

Đúng 7 giờ 30 phút, Lễ dâng hương chính thức bắt đầu. Trong không khí linh thiêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức Tổ tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí: Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ, vào Thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật, cầu cho quốc thái dân an, bách gia trăm họ bình yên, đất nước phồn vinh, trường tồn.

Sau phần đọc và hóa Chúc văn, các đại biểu thành kính thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Sau nghi lễ dâng hương, thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài, đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ, đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng. Bản Chúc văn khẳng định công lao dựng nước của các Vua Hùng, tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước trong thời gian qua.

Đặc biệt là việc sắp xếp đơn vị hành chính còn 34 tỉnh, thành phố và vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025. Chúc văn cũng xác định tầm nhìn đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên bứt phá, sáng tạo và tự chủ”, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ, nói chuyện với đồng bào trước sân đền Thượng. Tại cuộc gặp gỡ, nói chuyện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương là biểu tượng thiêng liêng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, là điểm hội tụ của ý chí và khát vọng phát triển đất nước.

Sau phần đọc Chúc văn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thắp hương, vào Thượng cung bái Tổ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổ tiên - những người đã khai sinh cộng đồng dân tộc Việt, đặt nền móng cho sự trường tồn và phát triển của đất nước.

Gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trong nước và kiều bào về dự Giỗ Tổ tại sân trước Đền Thượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động trước tình cảm thiêng liêng của Nhân dân hướng về cội nguồn trong ngày Giỗ Tổ. Đồng chí nhấn mạnh: Dù ở miền xuôi hay miền ngược, trong nước hay xa Tổ quốc, mỗi người Việt Nam đều là con cháu Lạc Hồng, chung một cội nguồn, chung một mái nhà Việt Nam. Mỗi người đến Đền Hùng từ những miền quê, hoàn cảnh khác nhau nhưng khi đặt chân tới Đất Tổ đều gặp nhau ở một tấm lòng thành kính hướng về tổ tiên, về nơi khởi nguồn của tình nghĩa đồng bào.

Sau khi gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương, hoa tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc tới toàn thể Nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài; chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Trong nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp đặc biệt, là thời khắc để mỗi người Việt tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, tri ân Tổ Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân và các thế hệ cha ông đã khai phá, giữ gìn và vun đắp non sông. Từ đó hun đúc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” - nền tảng bền vững của văn hóa và bản sắc dân tộc.

Nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Đó không chỉ là khái niệm mà còn là sự gắn kết máu thịt - cùng một bọc trăm trứng, cùng chia sẻ lịch sử, cùng nương tựa, đùm bọc nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách của đất nước.

Liên hệ lời căn dặn của Hồ Chí Minh tại Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước” vẫn còn nguyên giá trị. Giữ nước hôm nay không chỉ là bảo vệ độc lập, chủ quyền, mà còn là giữ gìn văn hóa, đạo lý, môi trường sống, niềm tin của Nhân dân; là xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm trong mọi lĩnh vực, từ cán bộ đến mỗi người dân; đã nói là làm, đã làm là làm đến cùng, kiên định mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nếu toàn dân đồng lòng, mỗi người làm tốt phần việc của mình, đất nước nhất định sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Gửi lời cảm ơn tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đồng thời, đề nghị tiếp tục xây dựng Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, xanh - sạch - đẹp, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đối với thế hệ trẻ, đồng chí căn dặn cần học tập, rèn luyện, hiểu biết sâu sắc về lịch sử, văn hóa dân tộc, tiếp nối truyền thống, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, có vị thế cao hơn trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh vai trò của Nhân dân, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là nguồn sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân; được đo bằng những thay đổi cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục lắng nghe, đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề Nhân dân quan tâm; đặc biệt chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, đúng địa bàn.

Ghi nhận những hình ảnh đẹp tại lễ hội - từ các cụ cao niên, gia đình nhiều thế hệ, thanh niên tình nguyện đến lực lượng làm nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Niềm tự hào dân tộc phải được thể hiện bằng hành động cụ thể; tinh thần đoàn kết phải đi liền với sự sẻ chia; văn hóa phải được thể hiện trong từng hành vi ứng xử; phát triển phải gắn với lao động, kỷ cương và bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, đồng chí đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục bảo đảm tốt an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường; phục vụ Nhân dân chu đáo, thân thiện; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí lan tỏa những hình ảnh đẹp, giá trị văn hóa tốt đẹp của lễ hội và vùng Đất Tổ.

Trước anh linh các Vua Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đồng bào nguyện tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Từ Đền Hùng, đồng chí gửi lời chúc tốt đẹp tới đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài; chúc Nhân dân mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc; chúc thế hệ trẻ học tập, rèn luyện tốt; chúc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 thành công tốt đẹp, quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển, đất nước Việt Nam mãi vững bước trên con đường độc lập, tự do, thống nhất, giàu mạnh và nhân ái.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn cán bộ Đảng, Nhà nước đặt hoa tại bức Phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Sau khi gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương, hoa tại Lăng Hùng Vương và đặt hoa tại bức Phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại ngã 5 đền Giếng.

Cùng thời điểm với Lễ Giỗ Tổ tại Đền Hùng, nhiều địa phương trong cả nước có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân thời kỳ Hùng Vương cũng tổ chức dâng hương trang nghiêm theo nghi thức truyền thống, thể hiện lòng thành kính của các tầng lớp Nhân dân đối với cội nguồn dân tộc.

Đến 9 giờ, Lễ dâng hương kết thúc. Dòng người từ khắp mọi miền đất nước tiếp tục đổ về Đền Hùng. Các tuyến đường lên đỉnh Nghĩa Lĩnh có rất đông du khách đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng trong không khí trang nghiêm, thành kính nhưng cũng rộn ràng, ấm áp nghĩa tình đồng bào.

Theo ước tính của Ban tổ chức, từ ngày khai hội (mùng 1/3 âm lịch) đến nay đã có hàng triệu lượt du khách thập phương về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Mặc dù lượng người và phương tiện tăng cao, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường vẫn được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào và du khách hành hương về Đất Tổ.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày lễ trọng đại của dân tộc mà còn là biểu tượng bền vững của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong giờ phút thiêng liêng nơi đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, hàng triệu trái tim người Việt cùng hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng - những người đã khai mở non sông, hun đúc nên truyền thống yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.

