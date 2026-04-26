Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao 200 suất quà của Đảng và Nhà nước tặng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, người lao động

Sáng 26/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã thăm hỏi, trao 200 suất quà tặng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, người lao động tỉnh Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Dự chương trình về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà của Đảng và Nhà nước tặng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, người lao động.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao biển tượng trưng 50 suất quà để tỉnh Phú Thọ tặng các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, người lao động.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà của Đảng và Nhà nước tặng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, người lao động.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh và Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực trao quà của Đảng và Nhà nước tặng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao quà của Đảng và Nhà nước tặng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, người lao động.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích trên 9.361km2, dân số hơn 4 triệu người với 33 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, tình hình tư tưởng, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định, đồng thuận cao với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Năm 2025, kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước; thu hút đầu tư tiếp tục bứt phá; GRDP bình quân đầu người đạt trên 105 triệu đồng.

Quý I năm 2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 9,15%; môi trường đầu tư, hạ tầng giao thông, đô thị, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt chú trọng các lĩnh vực văn hóa - xã hội và an sinh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%; chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt nhiều kết quả tích cực. Trong dịp Tết vừa qua, toàn tỉnh đã trao trên 101 nghìn suất quà trị giá gần 70 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định những thành quả của đất nước đạt được sau hơn nửa thế kỷ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt qua 40 năm đổi mới đã tạo ra những tiền đề vững chắc để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước ta là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân và Nhân dân được hưởng thành quả từ sự phát triển, được quan tâm, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và phúc lợi.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh Phú Thọ đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất sẽ mở ra không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội để phát triển. Đồng chí mong muốn cán bộ, Đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của quê hương Đất Tổ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong mọi chủ trương, chính sách, cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ cần quan tâm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và động lực của sự phát triển, đảm bảo mọi người dân được thụ hưởng thành quả của đổi mới, được sống trong môi trường an ninh, an toàn và không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại chương trình.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Phú Thọ nói chung và các gia đình chính sách, công nhân, lao động nói riêng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh khẳng định: Những phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các gia đình chính sách, người lao động vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội; ưu tiên nguồn lực chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, công nhân và người lao động, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn; không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tỉnh Phú Thọ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống Nhân dân, tạo thêm nhiều việc làm bền vững cho người lao động; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập, phúc lợi cho công nhân; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác chăm lo, hỗ trợ các đối tượng khó khăn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 200 suất quà của Đảng, Nhà nước và 50 suất quà của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Thuý Hường