Nhiều hoạt động chăm lo cho lao động nữ

Thiết thực kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026) và 1.986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ, chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các hoạt động không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi mà còn khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ.

Ngay từ cuối tháng 2/2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nội dung trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ; đồng thời tăng cường thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Đồng chí Khổng Sơn Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Các hoạt động năm nay được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn xác định chăm lo cho lao động nữ không chỉ là hoạt động mang tính thời điểm mà là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Dịp 8/3 là cơ hội để tôn vinh, động viên, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn.

Hội thi “Bày mâm cơm đoàn viên - nhân lên hạnh phúc” nhân kỷ niệm chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ.

Tại khối hành chính sự nghiệp, nhiều công đoàn cơ sở đã tổ chức gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con. Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, nữ cán bộ, công chức, viên chức tích cực mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống nơi công sở.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ như chế độ thai sản, thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống quấy rối tại nơi làm việc. Nhiều đơn vị chủ động phối hợp tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của lao động nữ, qua đó kịp thời giải quyết các kiến nghị liên quan đến tiền lương, thưởng, điều kiện làm việc.

Đối với khối doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, nơi có đông lao động nữ, Ban Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh đã chủ động chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các nội dung của kế hoạch đến đoàn viên, người lao động; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực như tặng quà, thăm hỏi nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, nuôi con nhỏ.

Đồng chí Lê Văn Trí - Phó ban Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh cho biết: Lao động nữ chiếm tỷ lệ lớn trong các doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Vì vậy, các hoạt động dịp 8/3 không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, gắn kết.

Hưởng ứng chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Công đoàn các Khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức các chương trình chăm lo quy mô lớn. Tại Công đoàn Công ty TNHH Accton Technology Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Nguyên), chương trình tri ân nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã trao 2.000 phần quà tới toàn thể lao động nữ đang làm việc tại công ty.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cho biết: Lực lượng lao động nữ chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số nhân sự và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. Việc tổ chức các hoạt động tri ân dịp 8/3 là dịp để ghi nhận, động viên chị em tiếp tục phát huy năng lực, yên tâm gắn bó lâu dài.

Công nhân nữ phấn khởi khi nhận được những món quà của Công ty TNHH Jahwa Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) nhân kỷ niệm ngày 8/3.

Tại Công ty TNHH Jahwa Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc), Công đoàn Công ty đã trao 7.000 suất quà cho nữ công nhân lao động. Đồng chí Đặng Thi Anh - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, hoạt động chăm lo dịp 8/3 đã trở thành nét đẹp văn hóa thường niên của đơn vị, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết và nâng cao sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc tặng quà, nhiều công đoàn cơ sở còn tổ chức hội thi cắm hoa, nấu ăn, văn nghệ - thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết trong tập thể. Một số đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho lao động nữ.

Công đoàn Công ty TNHH Jahwa Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) thực hiện tốt việc chăm lo cho người lao động nhân kỷ niệm ngày 8/3.

Chị Nguyễn Thị Kim Xuân công nhân kho thành phẩm Công ty TNHH Jahwa Vina tâm sự: Công việc sản xuất khá vất vả, nhất là thời điểm tăng ca. Những dịp như 8/3 được Công đoàn quan tâm, tổ chức giao lưu, tặng quà khiến chị em rất phấn khởi, cảm thấy được trân trọng.

Song song với các hoạt động chăm lo, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Nhiều nữ đoàn viên tích cực đăng ký sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; đồng thời xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực lan tỏa trong toàn hệ thống.

Có thể khẳng định, chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn thể hiện rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của lao động nữ. Sự quan tâm kịp thời, thiết thực của các cấp Công đoàn đã góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để chị em tiếp tục nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

Dương Chung