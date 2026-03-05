Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê ký cam kết an toàn lao động

Ngày 5/3, Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê tổ chức hội nghị ký cam kết an toàn lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Lãnh đạo Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê và người lao động ký cam kết thực hiện an toàn lao động

Đây là hoạt động thường xuyên được ngành điện triển khai nhằm nâng cao ý thức từ cán bộ quản lý đến người lao động, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân nếu vi phạm quy định về an toàn lao động. Nội dung cam kết đối với lãnh đạo đơn vị: Không để xảy ra tình trạng thực hiện công việc liên quan đến lưới điện không có phiếu công tác hoặc lệnh công tác, không giám sát thao tác theo quy định; không để xảy ra tình trạng thao tác thiết bị không có phiếu thao tác hoặc lệnh thao tác, không giám sát thao tác theo quy định; không để xảy ra tình trạng giao việc cho nhân viên khi không đảm bảo “Biện pháp an toàn kỹ thuật điện” theo quy trình an toàn điện hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; không để xảy ra tình trạng ra lệnh cho nhân viên không đúng trình tự, thủ tục trong công tác điều độ hệ thống điện theo quy định hiện hành.

Đối với người lao động: Khi không có phiếu công tác hoặc lệnh công tác theo quy định không thực hiện công việc; khi không có phiếu thao tác hoặc lệnh thao tác không thực hiện thao tác; khi được giao nhiệm vụ giám sát thao tác, giám sát công tác thực hiện giám sát liên tục để đảm bảo an toàn cho những người được giám sát.

Người lao động được từ chối thực hiện công việc được giao khi không đảm bảo biện pháp kỹ thuật an toàn điện theo quy định an toàn điện hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và từ chối thực hiện công việc được giao khi không đúng trình tự thủ tục trong công tác điều độ hệ thống điện theo quy định hiện hành.

Chương trình ký cam kết thực hiện an toàn lao động là hành động thiết thực nhằm xây dựng văn hóa an toàn, hướng đến mục tiêu “Không tai nạn lao động”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Thu Hà-Ngọc Luân