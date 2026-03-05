Nâng cao vai trò phụ nữ tham gia vào các cơ quan dân cử

Triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội LHPN các cấp luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các cơ quan dân cử. Để phụ nữ trúng cử và phát huy tốt vai trò đại biểu, yếu tố quyết định chính là năng lực. Vì thế, tăng cường năng lực cho nữ ứng cử viên không chỉ là hoạt động hỗ trợ cá nhân mà còn là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội LHPN là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và sự ủng hộ đối với nữ ứng cử viên. Bên cạnh đó, thông qua phong trào phụ nữ ở cơ sở, Hội có điều kiện phát hiện, giới thiệu và bồi dưỡng nguồn cán bộ nữ có năng lực, uy tín để tham gia ứng cử. Các cấp Hội cũng tham gia tích cực, trách nhiệm trong quy trình hiệp thương, góp phần bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ nữ theo chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, chú trọng hỗ trợ nữ ứng cử viên nâng cao kỹ năng tiếp xúc cử tri, xây dựng chương trình hành động, tăng cường sự tự tin và bản lĩnh khi tham gia hoạt động dân cử. Sau bầu cử, Tổ chức Hội tiếp tục là cầu nối giữa nữ đại biểu với hội viên, phụ nữ và Nhân dân, góp phần phát huy vai trò thực chất của phụ nữ trong đời sống chính trị.

Hội LHPN tỉnh thể hiện vai trò trách nhiệm tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Xác định công tác tham mưu giới thiệu nguồn cán bộ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan, đơn vị rà soát đội ngũ cán bộ nữ bảo đảm nắm chắc số lượng, chất lượng và cơ cấu theo từng lĩnh vực, độ tuổi. Từ thực tiễn phong trào phụ nữ, Hội chú trọng phát hiện các nhân tố có năng lực, uy tín để giới thiệu tạo nguồn; đồng thời, phối hợp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ nữ dự kiến ứng cử. Trong quy trình hiệp thương, Hội tích cực đề xuất, bảo đảm tỷ lệ nữ hợp lý. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng mà còn nâng cao chất lượng, vị thế và vai trò thực chất của phụ nữ trong các cơ quan dân cử nhiệm kỳ tới”.

Khi giới thiệu ứng cử viên nữ, Hội LHPN các cấp đặc biệt quan tâm đến bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín trong cơ quan và nơi cư trú. Cùng với đó là năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng lắng nghe, phản ánh ý kiến Nhân dân của người ứng cử. Hội quan tâm bảo đảm tính đại diện về độ tuổi, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội. Mục tiêu là lựa chọn những phụ nữ không chỉ đủ điều kiện theo quy định mà thực sự tiêu biểu, có khả năng tham gia hoạt động dân cử hiệu quả và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Theo danh sách được công bố sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, có 14 ứng cử viên là nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 56 ứng cử viên là nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 2.141 ứng cử viên là nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Hội LHPN tỉnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Với vai trò và trách nhiệm của tổ chức Hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ủy ban Bầu cử, các hội nghị hiệp thương và tích cực giới thiệu nguồn cán bộ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho cấp uỷ các cấp. Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan trong việc rà soát, tạo nguồn và chuẩn bị nhân sự nữ bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trong các hội nghị hiệp thương, Hội tích cực đề xuất, bảo vệ cơ cấu và tỷ lệ nữ hợp lý, phù hợp thực tiễn địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về vai trò phụ nữ trong chính trị, góp phần bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia ứng cử theo đúng tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Công tác tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như vai trò, trách nhiệm của cử tri được thực hiện đa dạng bằng nhiều hình thức.

Hình ảnh các nữ ứng cử viên đã phủ sóng rộng khắp trên các nền tảng số như Zalo, Facebook, Fanpage của Hội, tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp cử tri tìm hiểu kỹ hơn năng lực của ứng cử viên nữ. Đồng thời, Hội cũng quyết liệt đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị.

Hội LHPN xã Yên Lãng ra mắt mô hình “Phụ nữ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số xã Yên Lãng”.

Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ nữ dự kiến ứng cử, tập trung vào xây dựng chương trình hành động, kỹ năng tiếp xúc cử tri, trình bày trước đám đông và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Hội tạo điều kiện để các chị em trao đổi kinh nghiệm với nữ đại biểu các nhiệm kỳ trước và được tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện kỹ năng một cách sát thực tế.

Qua đó giúp ứng cử viên nữ tự tin hơn, chuẩn bị tốt cả về kiến thức, kỹ năng và tâm thế khi tham gia ứng cử và vận động bầu cử. Việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ứng cử và trúng cử không chỉ có ý nghĩa trong một nhiệm kỳ mà còn góp phần quan trọng vào chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lâu dài của địa phương.

Thông qua hoạt động dân cử, phụ nữ có môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và kỹ năng giám sát, từ đó hình thành nguồn cán bộ nữ chất lượng cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai. Sự tham gia hiệu quả của nữ đại biểu còn tạo động lực, truyền cảm hứng để nhiều phụ nữ khác mạnh dạn phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho hệ thống chính trị và sự phát triển chung của địa phương.

Thu Hà