Khai mạc Lễ hội chọi trâu Hải Lựu Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 4/3, xã Hải Lựu đã khai mạc Lễ hội chọi trâu truyền thống Xuân Bính Ngọ 2026. Hàng vạn người dân và du khách thập phương đã về trẩy hội, hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc, tôn vinh tinh thần thượng võ và mong một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Khai mạc Lễ hội chọi trâu Hải Lựu Xuân Bính Ngọ 2026

Đông đảo người dân và du khách thập phương có mặt từ sớm tại Sân vận động xã Hải Lựu để chờ theo dõi các trận đấu trong Lễ hội chọi trâu Xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu là di sản văn hóa phi vật thể mang đậm giá trị nhân văn, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam, có lịch sử lâu đời từ thế kỷ II trước Công nguyên.

Hằng năm, lễ hội được tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng Giêng âm lịch, gắn với nghi lễ tế Thành hoàng làng, Thừa tướng Lữ Gia; cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Sau 24 năm khôi phục, lễ hội không chỉ được gìn giữ nguyên bản mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa du lịch đặc sắc của địa phương.

Năm nay, lễ hội diễn ra trong 2 ngày với 12 trận đấu chọi của 20 “ông Cầu” (trâu chọi) được tuyển chọn, chăm sóc và huấn luyện kỹ lưỡng, hứa hẹn mang đến những trận đấu kịch tính, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Bên cạnh các trận chọi trâu, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian phong phú, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng đậm đà bản sắc. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu không chỉ là một sự kiện thể thao dân gian mà còn là dịp để quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm.

Khai mạc Lễ hội chọi trâu Hải Lựu Xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội chọi trâu Hải Lựu Xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội chọi trâu Hải Lựu Xuân Bính Ngọ 2026

Khán giả cổ vũ sôi nổi khi các “ông Cầu” bước vào sới đấu, tạo nên không khí náo nhiệt, rộn ràng ngày hội.

Khai mạc Lễ hội chọi trâu Hải Lựu Xuân Bính Ngọ 2026

Hai “ông Cầu” so tài quyết liệt trong tiếng trống, tiếng hò vang dội, thể hiện tinh thần thượng võ đặc trưng của Lễ hội chọi trâu truyền thống Hải Lựu.

