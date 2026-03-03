Bế mạc Lễ hội Hoa - Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ II

Tối 3/3, Lễ hội Hoa - Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ II, Xuân Bính Ngọ 2026 đã bế mạc sau 5 ngày tổ chức.

Lễ hội năm nay có quy mô lớn hơn so với lần đầu, quy tụ hơn 200 tác phẩm sinh vật cảnh nghệ thuật, gần 30 chậu lan và sự tham gia của 35 nhà vườn trong và ngoài tỉnh. Cùng với trưng bày sinh vật cảnh, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như gói bánh chưng, giã bánh giầy, kéo co, nhảy bao bố, giao lưu văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” đã thu hút đông đảo cán bộ, người lao động và Nhân dân địa phương tham gia.

Công tác xúc tiến thương mại cũng ghi nhận hiệu quả với sự góp mặt của 22 nhà phân phối, tiêu thụ hàng trăm tấn sản phẩm, góp phần quảng bá thương hiệu Supe Lâm Thao và kết nối thị trường.

Lãnh đạo Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tặng hoa chúc mừng Hội Sinh vật cảnh tỉnh Phú Thọ và CLB thơ ca Supe Lâm Thao.

Trong đêm bế mạc, chương trình Thơ Nguyên Tiêu để lại dấu ấn với các tiết mục ngâm thơ, ca múa nhạc được dàn dựng trang trọng. Những tác phẩm quen thuộc như: “Nam quốc sơn hà, Nguyên tiêu”... cùng các sáng tác mới viết về quê hương, con người Lâm Thao được thể hiện qua giọng ngâm truyền cảm, hòa quyện cùng âm nhạc, góp phần tôn vinh giá trị thi ca truyền thống và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về vùng Đất Tổ.

Khép lại mùa lễ hội, những kết quả đạt được tiếp tục tạo động lực để doanh nghiệp phát triển theo hướng xanh, bền vững, gắn bó với người lao động và bà con nông dân; đồng thời mở ra kỳ vọng về một năm sản xuất, kinh doanh với nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Một số hình ảnh các tiết mục đêm thơ Nguyên Tiêu với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”

Hương Giang