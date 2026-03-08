Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh: Lan tỏa khí thế ngày hội non sông

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTT&DL) đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đưa không khí ngày hội lớn của toàn dân lan tỏa sâu rộng từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Tiểu phẩm “Phép thử” không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà còn nhắc mỗi người hãy chủ động, sáng suốt và trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình.

Với chức năng là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực tuyên truyền cổ động, văn hóa cơ sở và điện ảnh, Trung tâm xác định rõ vai trò “cầu nối” giữa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với đời sống Nhân dân. Trên cơ sở kế hoạch của cấp trên, Trung tâm đã xây dựng chương trình tuyên truyền lưu động kết hợp biểu diễn văn nghệ, sân khấu hóa và chiếu phim phục vụ bầu cử một cách bài bản, đồng bộ, bảo đảm đúng định hướng chính trị, nội dung chính xác, hình thức sinh động.

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động lần này là tiểu phẩm “Phép thử” một tác phẩm sân khấu được dàn dựng công phu và lồng ghép trong chương trình văn nghệ tổng hợp. Không tách rời tuyên truyền khỏi đời sống, “Phép thử” lựa chọn bối cảnh một gia đình nông thôn điển hình để kể câu chuyện về nhận thức và trách nhiệm công dân trước ngày bầu cử.

Qua những lời thoại gần gũi, tự nhiên giữa các thành viên trong gia đình ông Sơn, tiểu phẩm khéo léo làm rõ ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử, những điểm mới của nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri. Hình ảnh người cha tưởng như thờ ơ nhưng thực chất đang “thử” sự hiểu biết của con cháu đã tạo nên cao trào giàu cảm xúc.

“Phép thử” vì thế không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà là lời nhắc nhở nhẹ nhàng đối với mỗi người dân: Hãy chủ động tìm hiểu, sáng suốt lựa chọn và trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình.

Đồng chí Đỗ Anh Quảng- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình biểu diễn không chỉ là một đêm văn nghệ, mà là một buổi sinh hoạt chính trị - văn hóa thiết thực. Khi tiểu phẩm được lồng ghép giữa các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, thông điệp về trách nhiệm công dân sẽ đến với Nhân dân một cách tự nhiên, sâu sắc và bền vững”.

Theo kế hoạch, các chương trình văn nghệ tuyên truyền được tổ chức lưu động tại nhiều xã, phường trong tỉnh, đặc biệt ưu tiên vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn. Sân khấu được dựng ngay tại nhà văn hóa xã, sân vận động hoặc quảng trường trung tâm, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.

Trong không khí rộn ràng của cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu cổ động, những lời ca tiếng hát hòa cùng tiểu phẩm “Phép thử” đã góp phần làm cho thông tin về bầu cử trở nên gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu.

Các cán bộ Trung tâm biểu diễn văn nghệ tuyên truyền về bầu cử phục vụ Nhân dân xã Dân chủ

Song song với hoạt động biểu diễn lưu động, Trung tâm còn triển khai chiếu phim phục vụ bầu cử từ ngày 2-31/3 tại cơ sở và tại Rạp Chiếu phim Hòa Phong, phường Nông Trang. Danh mục phim được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm nội dung tư tưởng vững vàng, giàu tính giáo dục. Các phim tài liệu như “Vững bước dưới cờ Đảng”, “Vì độc lập vì tự do”, “Đất nước này là đất nước của Nhân dân”, “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển”, “Bác Hồ với Điện ảnh” khắc họa đậm nét vai trò lãnh đạo của Đảng, truyền thống cách mạng và khát vọng phát triển của dân tộc.

Những bộ phim truyện giàu giá trị nhân văn như “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Hạnh phúc của mẹ”, “Bình minh đỏ”... góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, gia đình, hun đúc niềm tin vào tương lai đất nước. Đồng chí Đỗ Anh Quảng nhấn mạnh: “Chiếu phim tại rạp và lưu động về cơ sở là cách để chúng tôi đưa điện ảnh đến gần Nhân dân hơn, nhất là trong dịp bầu cử. Mỗi buổi chiếu không chỉ đơn thuần là hoạt động văn hóa mà còn là dịp để lan tỏa truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân”.

Có thể thấy, bằng sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm và sáng tạo, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh đã và đang góp phần quan trọng trong việc tạo dựng không khí phấn khởi, tin tưởng trước ngày hội non sông của đất nước. Từ sân khấu vùng quê đến màn ảnh rạp chiếu phim, từ lời ca tiếng hát đến những thước phim tư liệu giàu cảm xúc, tất cả đang hòa chung một nhịp, hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Vừa qua, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh đã biểu diễn văn nghệ tại xã Trung Sơn, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Trong sắc đỏ của cờ hoa và niềm tin lan tỏa khắp các khu dân cư, mỗi chương trình văn nghệ, mỗi suất chiếu phim như một lời nhắn gửi: Hãy tham gia bầu cử đầy đủ, trách nhiệm và sáng suốt, để mỗi lá phiếu thực sự trở thành sự gửi gắm niềm tin vào chặng đường phát triển mới của quê hương, đất nước.

Anh Thơ