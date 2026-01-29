Trường Tiểu học Phúc Thắng - Điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước tại Trường Tiểu học Phúc Thắng (phường Phúc Yên) không chỉ được triển khai sâu rộng mà còn lan tỏa mạnh mẽ bằng những kết quả cụ thể, thiết thực. Từ đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đến bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhà trường đã trở thành điểm sáng tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo phường Phúc Yên.

Giờ học thể chất của các em học sinh Trường Tiểu học Phúc Thắng.

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Phúc Thắng duy trì ổn định 28 lớp với 904 học sinh, 100% học sinh học hai buổi/ngày, không có học sinh bỏ học, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%. Đây là kết quả của việc nhà trường kiên trì thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với 100% phòng học có máy chiếu, hệ thống internet phủ kín toàn trường, phòng Tin học, phòng Ngoại ngữ đạt chuẩn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết học.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường có trình độ chuyên môn vững vàng, tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp, 100% giáo viên được tập huấn chương trình, sách giáo khoa mới. Phong trào thi đua trong đội ngũ sư phạm được triển khai thực chất, lấy hiệu quả công việc và chất lượng giáo dục học sinh làm thước đo đánh giá.

Một trong những dấu ấn nổi bật của phong trào thi đua yêu nước tại Trường Tiểu học Phúc Thắng là thành tích học sinh tăng trưởng rõ nét qua từng năm học. Nếu như năm học 2022-2023, nhà trường đạt 63 giải các cấp, thì đến năm học 2023-2024 con số này tăng vọt lên 189 giải. Năm học 2024-2025, dù quy mô các kỳ thi được sàng lọc chặt chẽ hơn và số lượng cuộc thi do các cấp, ngành tổ chức giảm hơn năm học trước thì học sinh nhà trường vẫn xuất sắc giành 143 giải tại các cuộc thi cấp thành phố, cấp tỉnh và quốc gia.

Đáng chú ý, phong trào “Trạng nguyên Tiếng Việt” tiếp tục là thế mạnh nổi bật của nhà trường với 95 giải trong năm học 2024-2025, tăng 22 giải so với năm học trước, trong đó có nhiều giải Nhất, Nhì cấp tỉnh. Đặc biệt, Trường Tiểu học Phúc Thắng là đơn vị duy nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phúc Yên có học sinh giành giải Nhất kỳ thi TOEFL cấp tỉnh, khẳng định hiệu quả công tác dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường.

Bên cạnh đó, các sân chơi trí tuệ như IOE, Violympic, Trạng Nguyên Toàn tài, giao lưu câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh cùng các giải thể thao học đường đã tạo môi trường phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Phong trào thi đua yêu nước tại Trường Tiểu học Phúc Thắng không chỉ lan tỏa trong học sinh mà còn được thể hiện rõ nét qua những thành tích của đội ngũ giáo viên. Riêng năm học 2024-2025, nhà trường có 1 giáo viên đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 6 chiến sĩ thi đua cơ sở; đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử nhà trường có 3 giáo viên được tặng Bằng khen cấp tỉnh trong cùng một năm học.

Học sinh Trường Tiểu học Phúc Thắng trong giờ học môn Toán.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Thắng, phong trào thi đua yêu nước được nhà trường xác định là động lực quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Thi đua không mang tính hình thức mà được gắn chặt với từng tiết dạy, từng hoạt động giáo dục, lấy sự tiến bộ của học sinh và sự trưởng thành của giáo viên làm mục tiêu xuyên suốt.

Cô giáo Vũ Thị Phượng, giáo viên trực tiếp giảng dạy tại nhà trường, chia sẻ: các phong trào thi đua đã tạo động lực để mỗi thầy, cô không ngừng tự học, tự đổi mới phương pháp giảng dạy. Khi giáo viên nhiệt huyết, sáng tạo, học sinh sẽ hứng thú học tập, mạnh dạn tham gia các sân chơi trí tuệ và đạt kết quả ngày càng cao.

Cùng chung quan điểm, bà Ngô Thị Phú, phụ huynh trong Ban đại diện cha mẹ học sinh có con theo học tại trường, cho biết: Trong ba năm gần đây, Trường Tiểu học Phúc Thắng như được “lột xác”, thành tích học tập tăng trưởng vượt bậc; mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự là một ngày vui. Học sinh không chỉ học tập hiệu quả mà còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm phong phú như trò chơi dân gian, múa hát tập thể, các tiết mục xiếc, ảo thuật, nhảy sạp cùng thầy cô, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho phụ huynh khi gửi gắm con em.

Song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Tiểu học Phúc Thắng chú trọng xây dựng môi trường giáo dục “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, không để xảy ra bạo lực học đường, tai nạn thương tích. Các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt dưới cờ, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục truyền thống được tổ chức thường xuyên, góp phần hình thành nhân cách, đạo đức và lối sống lành mạnh cho học sinh.

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được lồng ghép hiệu quả trong các hoạt động dạy học và giáo dục, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh.

Cô và trò Nhà trường tập luyện nhảy sạp trong giờ ra chơi.

Với những kết quả toàn diện, bền vững đạt được, Trường Tiểu học Phúc Thắng đã và đang khẳng định vị thế là điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục phường Phúc Yên. Những cách làm sáng tạo, thiết thực từ phong trào thi đua của nhà trường không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo động lực để các cơ sở giáo dục khác học tập, nhân rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng nền giáo dục phát triển toàn diện, bền vững.

Dương Chung