Học sinh trường không chuyên vươn tới giải Quốc gia

Giải học sinh giỏi quốc gia từ lâu vẫn được xem là “đỉnh cao” mà phần lớn học sinh trường chuyên hướng tới. Vì vậy, thành tích của em Bùi Hồng Phúc, học sinh lớp 12D2, Trường THPT Việt Trì đạt giải Ba môn Tiếng Anh trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia THPT năm học 2025-2026, đã thực sự tạo nên dấu ấn đặc biệt, góp phần lan tỏa niềm tự hào và truyền cảm hứng mạnh mẽ tới nhiều thế hệ học sinh.

Em Bùi Hồng Phúc (đứng thứ hai từ phải sang).

Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng em, mà còn là minh chứng thuyết phục cho chất lượng giáo dục, tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của học sinh nhà trường.

Em Bùi Hồng Phúc, học sinh lớp 12D2, Trường THPT Việt Trì trong giờ học.

Sự kiên trì và niềm đam mê với môn Tiếng Anh đã giúp em vượt qua ranh giới của chính mình để chạm tới đỉnh cao tri thức. Thành công ấy còn là kết quả của sự đồng hành tận tâm từ đội ngũ thầy cô giáo Trường THPT Việt Trì - những người đã phát hiện, bồi dưỡng và truyền cảm hứng cho học sinh ngay từ môi trường giáo dục phổ thông không chuyên. Bằng tâm huyết, trách nhiệm và phương pháp giảng dạy phù hợp, các thầy cô đã góp phần giúp học sinh phát huy tối đa năng lực, tự tin bước ra sân chơi trí tuệ lớn của cả nước.

Không chỉ có dấu ấn ở Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia THPT năm học 2025-2026, Trường THPT Việt Trì còn ghi nhận 45 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, với 3 giải Nhất, 13 giải Nhì, 10 giải Ba và 19 giải Khuyến khích. Những thành tích này một lần nữa khẳng định rằng, dù không phải là trường chuyên, nhưng Trường THPT Việt Trì vẫn luôn là môi trường nuôi dưỡng tài năng, nơi học sinh được tạo điều kiện để phát triển toàn diện và vươn tới những thành tích cao.

Em Bùi Hồng Phúc còn đạt giải Nhất môn tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Thành tích của em Bùi Hồng Phúc đã lan tỏa một thông điệp ý nghĩa: Trong bất kỳ môi trường học tập nào, với ý chí, đam mê và sự đồng hành đúng đắn, học sinh đều có thể vươn lên và tỏa sáng. Đây không chỉ là niềm tự hào lớn của Trường THPT Việt Trì, mà còn là nguồn động lực, cảm hứng mạnh mẽ dành cho các thế hệ học sinh tiếp theo.

Chia sẻ về thành tích nổi bật của học sinh nhà trường, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Trì cho biết: “Thành tích của em Bùi Hồng Phúc tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia là niềm vui, niềm tự hào rất lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Đây không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, say mê học tập của riêng em, mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong những năm qua.

Cô giáo Trường THPT Việt Trì tận tình hướng dẫn em Bùi Hồng Phúc trong giờ học môn Tiếng Anh.

Chúng tôi luôn tin rằng, dù là môi trường giáo dục không chuyên, nếu được tạo điều kiện học tập tốt, được thầy cô tận tâm đồng hành và định hướng đúng đắn, học sinh hoàn toàn có thể phát huy năng lực, tự tin vươn tới những sân chơi trí tuệ lớn. Thành tích này sẽ là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời khích lệ các em học sinh nuôi dưỡng ước mơ, ý chí và khát vọng chinh phục tri thức; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo đã âm thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Với tinh thần vượt khó, truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên, Trường THPT Việt Trì sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp và đáng tự hào hơn nữa trong tương lai.

Hạnh Thúy