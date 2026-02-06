Viện KSND khu vực 3 nâng cao hiệu quả hoạt động từ thực hiện dân chủ

Xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở là yêu cầu quan trọng trong tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, Viện KSND khu vực 3 - Phú Thọ (được thành lập trên cơ sở hợp nhất Viện KSND huyện Thanh Ba và Viện KSND huyện Phù Ninh) đã chú trọng triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, ổn định tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm sát viên.

Cán bộ, kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ, trao đổi quan điểm giải quyết vụ việc nhằm bảo đảm tính khách quan, thận trọng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND khu vực 3 nhấn mạnh: “Thực hiện dân chủ phải gắn liền với kỷ cương, trách nhiệm; phát huy dân chủ để tạo sự đồng thuận, nâng cao chất lượng công tác, nhưng phải bảo đảm đúng nguyên tắc tố tụng và yêu cầu bảo mật trong hoạt động kiểm sát”.

Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, việc phát huy dân chủ được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực. Đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ họp giao ban hằng tuần, hằng tháng; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Các nội dung quan trọng như: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; công tác thi đua - khen thưởng; quản lý tài chính, ngân sách... đều được công khai, thảo luận trong tập thể lãnh đạo và toàn đơn vị. Qua đó, cán bộ, công chức được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hạn chế phát sinh vướng mắc trong nội bộ.

Việc phát huy dân chủ được gắn chặt với công tác cán bộ, khâu then chốt trong xây dựng đơn vị. Viện KSND khu vực 3 thường xuyên rà soát, đánh giá đúng năng lực, sở trường của từng cán bộ, kiểm sát viên để bố trí, phân công công tác phù hợp; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Năm 2025, đơn vị đã tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và người lao động dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm điểm, đánh giá được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, thực chất, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, dân chủ được thể hiện rõ thông qua việc tăng cường trao đổi, thảo luận tập thể trước khi ban hành các quyết định tố tụng quan trọng. Kiểm sát viên chủ động nghiên cứu hồ sơ, đề xuất quan điểm giải quyết vụ việc; các vụ án, vụ việc phức tạp được đưa ra bàn bạc trong tập thể lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ nhằm bảo đảm tính khách quan, thận trọng.

Nhờ đó, chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng được nâng cao. Năm 2025, Viện KSND khu vực 3 đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, góp phần cùng Viện KSND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp được giao. Điển hình như: 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát; bảo đảm các kiến nghị có căn cứ và đúng pháp luật; tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt 100%...

Công tác tự kiểm tra, rút kinh nghiệm được xác định là nội dung quan trọng trong phát huy dân chủ ở cơ sở. Sau khi có kết luận thanh tra của Viện KSND tỉnh, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức quán triệt, kiểm điểm nghiêm túc; yêu cầu từng bộ phận, từng cá nhân rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác lập, quản lý hồ sơ; sử dụng biểu mẫu; đánh số bút lục; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ; công tác tạm đình chỉ, đôn đốc cơ quan điều tra và công tác số hóa hồ sơ. Việc khắc phục được thực hiện công khai, có phân công trách nhiệm cụ thể, đã tạo chuyển biến tích cực về chất lượng công tác nghiệp vụ và ý thức chấp hành kỷ luật công vụ.

Phát huy dân chủ còn được gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đây được coi là nhiệm vụ đột phá của Viện KSND khu vực 3. Trong năm 2025, đơn vị đã hoàn thành số hóa 316/316 hồ sơ đã giải quyết (đạt 100%), trong đó có 67 hồ sơ hình sự, 249 hồ sơ dân sự; triển khai sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý án, quản lý văn bản điều hành; ứng dụng sơ đồ hóa chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án.

Việc công khai, minh bạch trong quản lý, chỉ đạo, điều hành thông qua môi trường số đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, kiểm sát viên. Đây chính là yếu tố quan trọng để đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Anh Thơ