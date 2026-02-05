Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2

Tiếp tục chương trình công tác, sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường- Thống lĩnh lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cùng đi với Chủ tịch nước có các đồng chí: Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 2.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết: Năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2.

Quân khu đã triển khai kịp thời các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về tiếp nhận, giải thể, sáp nhập và tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương; tổ chức lại Ban CHQS xã, phường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Thực hiện nghiêm túc chủ trương đưa sĩ quan Quân đội chính quy về tham gia Ban CHQS cấp xã.

Đồng thời, tổ chức huấn luyện các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Công tác hậu cần, kỹ thuật, kinh tế quốc phòng và tài chính được triển khai toàn diện, đạt hiệu quả tích cực, giữ vững đời sống bộ đội. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nghiêm túc, đồng bộ theo Chỉ thị của Bộ Quốc phòng; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2.

Phát biểu chỉ đạo, chúc Tết LLVT Quân khu, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, trong năm qua, LLVT Quân khu 2 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt và xuất sắc chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân” vững chắc.

Nhấn mạnh một số đặc điểm, tình hình thế giới, khu vực liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thường xuyên nắm chắc tình hình; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, quyết tâm đột phá, đổi mới sáng tạo. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở.

Thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những định hướng lớn về công tác quốc phòng, quân sự đã được Đại hội XIV xác định. Nghiên cứu, điều chỉnh thế bố trí lực lượng phù hợp với tiến trình tổ chức Quân đội trong tình hình mới. Tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu của LLVT Quân khu. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập phù hợp với đối tượng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của Quân khu.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ cho cán bộ, chiến sĩ. Trước mắt, tổ chức bảo đảm cho bộ đội đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đặc biệt, nơi biên giới và gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn để mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội; đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trao tặng 50 căn nhà tình nghĩa cho LLVT Quân khu 2.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trao tượng trưng 50 căn nhà tình nghĩa.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trao 100 căn nhà tình nghĩa cùng hàng trăm suất quà tặng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2.

Đinh Vũ