Phú Thọ tăng cường hợp tác địa phương, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, tỉnh Phú Thọ đã ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị với ba tỉnh Bắc Lào, góp phần làm sâu sắc quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 5/2/2026.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt nước ta trong năm 2026, đồng thời là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; diễn ra trong bối cảnh Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2030. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc và phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao Việt Nam.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Trong thời gian chuyến thăm, đồng chí đã tham gia các hoạt động của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Thủ đô Viêng-chăn, trong đó có lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh, Lễ đón cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì; hội đàm cấp cao và Lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác; dự hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hội đàm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương tham dự hội đàm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Bò Kẹo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Thủ đô Viêng-chăn, đồng chí Phạm Đại Dương đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ ký kết và trao Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ với ba tỉnh Bắc Lào gồm Luông Nậm Thà, Luông Pha Băng và Bò Kẹo, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào. Việc ký kết các Bản ghi nhớ góp phần cụ thể hóa chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện giữa các địa phương hai nước, tạo khuôn khổ và động lực mới để thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng bức tranh cho đồng chí Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Luông Nậm Thà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương tặng quà lưu niệm cho đồng chí Pẻn Khăm Bút Chăn Pheng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bò Kẹo.

Ngay trước lễ ký kết, tại Phủ Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đã có các cuộc hội đàm bên lề với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông - Bí thư Tỉnh ủy Luông Nậm Thà; Bun Lươm Ma Ni Vông - Bí thư Tỉnh ủy Luông Pha Băng; Pẻn Khăm Bút Chăn Pheng - Bí thư Tỉnh ủy Bò Kẹo. Tại các cuộc hội đàm, đồng chí Phạm Đại Dương bày tỏ vui mừng được gặp gỡ, trao đổi và làm việc với lãnh đạo các tỉnh bạn trong không khí hữu nghị, tin cậy và đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ gửi lời thăm hỏi thân tình, chúc sức khỏe và thành công tới lãnh đạo và Nhân dân các tỉnh bạn; đồng thời chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và các địa phương của Lào đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tạo nền tảng quan trọng cho sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Lào trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin khái quát về tình hình chính trị, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ thời gian qua; nhấn mạnh các tiềm năng, lợi thế mới của tỉnh sau sắp xếp, mở rộng không gian phát triển, cũng như những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thu hút đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

Lãnh đạo các tỉnh Luông Nậm Thà, Luông Pha Băng và Bò Kẹo cũng trao đổi, chia sẻ về tình hình chính trị - xã hội, những thành tựu phát triển kinh tế của địa phương, các ưu tiên phát triển và nhu cầu hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục - đào tạo, giao lưu văn hóa, tăng cường giao lưu Nhân dân và hỗ trợ phát triển, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trên tinh thần tin cậy, hiểu biết và hợp tác cùng phát triển, các bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; giao lưu văn hóa, du lịch, thể thao; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương; trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ bày tỏ tin tưởng rằng, trên cơ sở các Bản ghi nhớ được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Bắc Lào sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, đóng góp tích cực vào việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

