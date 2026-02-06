Khai mạc Kỳ họp tổng kết HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 6/2, HĐND tỉnh khai mạc Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Minh Châu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức trong không khí cả nước tràn đầy niềm tự hào, phấn khởi và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí khẳng định: Nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra. Cuối nhiệm kỳ, triển khai chủ trương lớn của Đảng về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo kịp thời của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Tỉnh ủy; sự đồng hành của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 7,9%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 111,4 triệu đồng/năm, tăng gần 1,57 lần so với đầu nhiệm kỳ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược được khởi công và hoàn thành. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; diện mạo nông thôn, đô thị, miền núi có nhiều đổi mới. Trong những kết quả chung đó, có sự tham góp tích cực, quan trọng và hiệu quả của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động của HĐND tỉnh không ngừng được đổi mới, ngày càng thực chất và hiệu quả, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. HĐND tỉnh đã kịp thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phục vụ yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh (gồm 3 tỉnh trước hợp nhất và tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất) đã tổ chức 86 kỳ họp, ban hành 1.330 nghị quyết. Đặc biệt từ sau khi hợp nhất đến nay, cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, HĐND tỉnh đã tổ chức 8 kỳ họp, ban hành tổng số 136 nghị quyết, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trước thời hạn luật định (theo quy định xong trước ngày 1/3/2027); trở thành một trong số địa phương hoàn thành việc chuẩn hóa, thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sớm nhất trong cả nước.

Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình tiếp tục được đổi mới, tập trung vào tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm được xã hội và người dân quan tâm, những vấn đề đặt ra trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được chú trọng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền.

Trên cơ sở các nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; bám sát các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác điều hành bảo đảm thông suốt, không gián đoạn hoạt động của các cơ quan nhà nước, không ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất - kinh doanh. Kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu được tăng cường. Các cơ quan tư pháp tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động xét xử và kiểm sát, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh khẳng định: Kỳ họp này là dấu mốc quan trọng của nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nỗ lực và đổi mới, là dịp đánh giá toàn diện hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, tạo nền tảng triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và xem xét, quyết định một số nội dung chuyên đề quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp.

Để kỳ họp đạt kết quả cao, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Theo chương trình Kỳ họp, HDNĐ sẽ tập trung đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của các cơ quan theo quy định, xem xét báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo công tác nhiệm kỳ của UBND, các Ban HĐND, TAND và VKSND tỉnh; đồng thời thảo luận, dự kiến thông qua 4 nghị quyết quan trọng, bảo đảm sự thông suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, HĐND tỉnh thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nhằm ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đinh Vũ