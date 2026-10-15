Long Cốc cần lắm những cây cầu vượt lũ

Mỗi khi mưa lớn, đi qua một số ngầm tràn trên địa bàn xã Long Cốc trở thành nỗi lo thường trực của người dân. Nước từ các khe, suối dồn về nhanh, có thời điểm dâng cao hơn mặt tràn từ 60cm đến 1m, khiến việc đi lại, giao thương và sinh hoạt của người dân bị gián đoạn.

Nước lũ dâng cao, một số ngầm tràn ở Long Cốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi qua lại.

Hiện trên địa bàn xã có 4 ngầm tràn tại các thôn: Múc Thanh Phú, Dát Vảo, Lương Sơn và Mận Gạo, đều nằm trên tuyến đường tỉnh 316D. Trong đó, tràn Mận Gạo là một trong những điểm thường xuyên bị ngập sâu. Khu vực này thuộc địa bàn xã Vinh Tiền cũ, hiện có lực lượng công an, quân đội đóng quân cùng nhiều giáo viên, học sinh thường xuyên qua lại. Khi nước lũ dâng cao, cả khu vực gần như bị cô lập. Tại tràn Múc Thanh Phú, tình trạng cũng không kém phần đáng ngại. Tràn có hình chữ S, khi nước dâng cao sẽ cô lập 7 thôn với khoảng 2.000 người dân. Đây không chỉ là trở ngại đối với sinh hoạt hằng ngày mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi người dân cố gắng qua tràn trong thời điểm nước chảy xiết. Ông Đinh Công Lặng - thôn Lương Sơn chia sẻ: “Mưa lớn là chúng tôi lại thấp thỏm. Nước lên nhanh, chỉ một lúc là tràn không đi được. Người dân còn có thể chủ động ở nhà, nhưng cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh ở khu vực này thì việc đi lại, bảo đảm công việc, học tập gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi mong Nhà nước quan tâm đầu tư cầu để người dân không còn cảnh cứ mưa lũ là bị chia cắt”.

Khi mưa lớn, ngầm tràn Múc Thanh Phú bị ngập sẽ cô lập 7 thôn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Do các ngầm tràn nằm trên tuyến đường tỉnh, chính quyền xã không chủ động được nguồn lực để đầu tư, cải tạo. Vì vậy, địa phương mong muốn tỉnh quan tâm bố trí kinh phí, từng bước nâng cấp, xây dựng các tràn thành cầu, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa lũ. Xã Long Cốc cũng đề xuất nghiên cứu mở thêm tuyến đường kết nối khu vực xã Vinh Tiền cũ với thôn Nhộn Cạn của Long Cốc cũ. Tuyến đường mới không chỉ rút ngắn khoảng 4-5km quãng đường đi lại, mà còn tạo thêm hướng lưu thông, giúp người dân không bị phụ thuộc vào các điểm tràn khi mưa lũ xảy ra. Đồng thời đề xuất sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Tam Thanh cũ lên Vinh Tiền cũ, trước mắt cấp kinh phí cho UBND xã xây dựng các ngầm tràn trên tuyến đường từ Tam Thanh cũ lên Vinh Tiền cũ.

Đầu tư những cây cầu vượt lũ không chỉ là giải pháp giao thông, mà còn góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, duy trì hoạt động của các lực lượng làm nhiệm vụ, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất. Đó cũng là mong mỏi thiết thực của người dân Long Cốc trên hành trình xây dựng quê hương vùng cao ngày càng phát triển.

Anh Thơ