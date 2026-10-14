Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV/2026

Chiều 14/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới điểm cầu các đảng ủy xã, phường và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin định hướng công tác tuyên truyền quý IV/2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin hai chuyên đề: Tình hình an ninh, trật tự 9 tháng năm 2026; kết quả bước đầu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 973 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật với 1.983 đối tượng, giảm 131 vụ, tương đương 11,87% so với cùng kỳ năm 2025. Đối với “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh đã quy tập, an táng 7 hài cốt liệt sĩ. Đến ngày 29/8/2026, các lực lượng hoàn thành khai quật, lấy mẫu đối với 4.694 mộ tại 128 nghĩa trang thuộc giai đoạn 1, đạt 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ kế hoạch.

Báo cáo viên Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Báo cáo viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin kết quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" .

Về định hướng công tác tuyên truyền quý IV/2026, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Xây dựng Đảng các xã, phường, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng Nghị quyết số 24-NQ/TW về tinh thần tiên phong, đổi mới và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, cần tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần bám sát các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong quý IV/2026, bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng địa bàn và đối tượng.

Lê Minh