Nâng cao trách nhiệm của đảng viên đang công tác tại nơi cư trú

Ngày 5/10/2026, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 221-QĐ/TW về “trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”, thay thế Quy định số 213-QĐ/TW. Quy định mới có nhiều điểm đáng chú ý, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lấy ý kiến, nhận xét, đánh giá đảng viên, góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương, hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức đảng và củng cố mối liên hệ giữa đảng viên với cấp ủy, Nhân dân nơi cư trú.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh hiện có khoảng 110.000 đảng viên thuộc diện giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Thời gian qua, đa số đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, phát huy vai trò trong tham gia xây dựng tổ chức đảng và địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 6/3/2026 về tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Trong đó, chú trọng chấn chỉnh tình trạng nể nang, né tránh trong nhận xét, đánh giá; khắc phục những biểu hiện gây khó khăn, phiền hà trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy trong tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên theo tháng, gắn với vị trí công tác và trách nhiệm tại nơi cư trú; đồng thời đưa nội dung thực hiện vào sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm, đánh giá định kỳ. Đáng chú ý, việc quản lý, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ từng bước được triển khai trên môi trường số thông qua cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đảng viên và Sổ tay đảng viên điện tử, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và thuận tiện trong giám sát, đánh giá.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Thống Nhất rà soát quy trình nhận xét, đánh giá đảng viên trên môi trường số.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trường - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Thống Nhất cho biết: Đa số đảng viên thuộc diện giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tích cực tham gia sinh hoạt, họp khu dân cư khi được triệu tập, duy trì mối liên hệ với cấp ủy và Nhân dân.

Nhiều đảng viên chủ động tham gia góp ý xây dựng chi bộ, chính quyền cơ sở; tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân hưởng ứng các phong trào tại địa phương, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với cấp ủy. Cùng với đó, cấp ủy, chi bộ nơi cư trú thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, tạo điều kiện để đảng viên tham gia sinh hoạt và các hoạt động tại địa phương. Theo báo cáo, 100% đảng viên thuộc diện quản lý được chi bộ theo dõi.

Công tác nhận xét, đánh giá đảng viên được thực hiện theo quy trình, bảo đảm thời gian, từng bước đi vào nền nếp, nội dung nhận xét ngày càng cụ thể, sát thực tế. Việc biểu dương, khen thưởng đảng viên tiêu biểu được quan tâm. Trong 7 năm qua, toàn tỉnh có trên 5.800 đảng viên được đề nghị biểu dương; không có trường hợp bị cấp ủy nơi cư trú đề nghị xử lý kỷ luật.

Năm 2026, việc nhận xét, đánh giá đảng viên thuộc diện giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, góp phần công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên và thúc đẩy cải cách hành chính trong Đảng.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận đảng viên chưa duy trì thường xuyên mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Đặc thù công việc, điều kiện đi lại, nơi cư trú thiếu ổn định cũng gây khó khăn cho việc tham gia sinh hoạt và các hoạt động tại địa phương.

Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý đảng viên, ngày 5/10/2026, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 221-QĐ/TW, thay thế Quy định số 213-QĐ/TW, với nhiều nội dung đổi mới nhằm nâng cao trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kỳ Sơn cho biết: Quy định số 221-QĐ/TW yêu cầu thống nhất quy trình lấy ý kiến, nhận xét, đánh giá đảng viên trên môi trường điện tử. Kết quả đánh giá được quản lý theo phân cấp, bảo mật và lưu trữ trên hệ thống số, góp phần giảm thủ tục hành chính, hạn chế việc trao đổi, luân chuyển hồ sơ thủ công, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức đảng.

Bên cạnh đổi mới phương thức thực hiện, Quy định tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của đảng viên đang công tác trong giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Mỗi đảng viên cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy có thẩm quyền.

Dương Liễu