Biểu tượng thiêng liêng

Việc Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó bổ sung quy định xử lý hành vi cố ý xúc phạm Đảng kỳ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận vấn đề trên phương diện lịch sử, chính trị và pháp lý, một số trang mạng của các tổ chức, cá nhân phản động, chống phá ở nước ngoài lại cố tình diễn giải sai lệch, cho rằng đây là biểu hiện của việc “hình sự hóa bất mãn chính trị”, “đặt biểu tượng của một đảng phái ngang hàng với biểu tượng quốc gia”. Những luận điệu này đã cố tình đơn giản hóa bản chất vấn đề, bỏ qua vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử dân tộc cũng như cơ sở hiến định của hệ thống chính trị Việt Nam.

Từ dấu mốc lịch sử đến vị trí hiến định

Lịch sử dân tộc Việt Nam ghi dấu ngày 3/2/1930 – thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của cách mạng về một tổ chức chính trị có đường lối đúng đắn, đủ khả năng tập hợp và lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam.

Trong gần một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, vai trò lãnh đạo của Đảng gắn liền với những bước ngoặt lớn của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tiến hành các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước; thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Những dấu mốc ấy không chỉ có ý nghĩa chính trị mà còn là những trang sử đặc biệt quan trọng, gắn với vận mệnh quốc gia và cuộc sống của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Vì vậy, khi nhìn nhận vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đời sống chính trị, xã hội, không thể tách rời vai trò lịch sử của Đảng khỏi tiến trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ sở để hiểu rõ vị trí lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội được xác lập trong Hiến pháp.

Luận điệu xuyên tạc của đối tượng Nguyễn Văn Đài đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Hiến pháp đồng thời xác định Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình; các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Như vậy, vị trí lãnh đạo của Đảng không phải là vấn đề được xác lập bằng những tuyên bố đơn lẻ mà đã được thể chế hóa trong đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất. Trong mô hình chính trị hiện hành ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền duy nhất. Đây là đặc điểm của thể chế chính trị Việt Nam, được đặt trong khuôn khổ Hiến pháp và hệ thống pháp luật.

Từ thực tiễn lịch sử ấy, Đảng kỳ không đơn thuần là một dấu hiệu nhận diện tổ chức. Đó còn là biểu tượng gắn với lịch sử hình thành, quá trình đấu tranh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối với nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hình ảnh lá cờ Đảng gắn với niềm tin, lý tưởng, sự hy sinh và những chặng đường đấu tranh của cách mạng. Ý nghĩa biểu tượng ấy được hình thành qua lịch sử và được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa Đảng với đất nước, dân tộc.

Bảo vệ biểu tượng, thượng tôn pháp luật

Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là những biểu tượng tiêu biểu của chủ quyền, độc lập và bản sắc quốc gia. Đó là những giá trị được hun đúc qua lịch sử dựng nước, giữ nước, trở thành niềm tự hào và sự gắn kết của cộng đồng dân tộc.

Đảng kỳ có ý nghĩa biểu tượng chính trị riêng, gắn với tổ chức lãnh đạo Nhà nước và xã hội theo quy định của Hiến pháp. Việc pháp luật bổ sung Đảng kỳ vào nhóm biểu tượng được bảo vệ bằng chế tài hình sự là vấn đề cần được xem xét trên cơ sở địa vị hiến định, ý nghĩa lịch sử và mục đích bảo vệ trật tự pháp luật.

Theo quy định tại Điều 351 Bộ luật Hình sự năm 2015, người cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Với Bộ luật Hình sự sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2026, phạm vi điều chỉnh được mở rộng, bổ sung Đảng kỳ vào nhóm biểu tượng được bảo vệ. Theo thông tin về văn bản được thông qua, quy định này được thể hiện tại Điều 343 và giữ nguyên khung hình phạt nêu trên.

Cần nhìn nhận rằng, pháp luật bảo vệ biểu tượng không đồng nghĩa với việc hạn chế quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận hay quyền tham gia đóng góp ý kiến của công dân. Một người có quyền bày tỏ chính kiến, phản biện chủ trương, chính sách, góp ý đối với tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Những hoạt động đó cần được phân biệt với hành vi cố ý xúc phạm một biểu tượng được pháp luật bảo vệ. Ranh giới giữa hai loại hành vi phải được xác định bằng các dấu hiệu pháp lý cụ thể, trên cơ sở chứng cứ và nguyên tắc xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật.

Chính vì vậy, khi bàn về quy định mới, không thể chỉ nhìn vào việc bổ sung một biểu tượng vào điều luật rồi vội vàng quy kết đó là sự hạn chế quyền tự do biểu đạt. Cũng không thể lấy quyền tự do ngôn luận làm lý do để phủ nhận trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi xâm phạm các giá trị được pháp luật bảo vệ. Quyền và nghĩa vụ công dân luôn tồn tại trong mối quan hệ thống nhất, được Hiến pháp và pháp luật xác lập, bảo đảm.

Tổ chức Việt Tân đưa ra những nội dung suy diễn, xuyên tạc nhằm gây chia rẽ, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử đã ghi nhận những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc. Nhưng vị trí lãnh đạo cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm trước Nhân dân, về năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực tiễn. Tôn trọng biểu tượng không có nghĩa là né tránh những vấn đề cần được nhìn nhận, đánh giá; ngược lại, sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân càng phải được củng cố bằng hành động, kết quả và trách nhiệm cụ thể.

Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và Đảng kỳ là những biểu tượng thiêng liêng mang những ý nghĩa lịch sử, chính trị khác nhau, nhưng đều gắn với những dấu mốc và giá trị quan trọng trong đời sống đất nước. Nhận diện đúng vị trí của từng biểu tượng, tôn trọng những giá trị được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, đồng thời bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân là yêu cầu cần được đặt ra trong quá trình thực thi pháp luật.

Bảo vệ biểu tượng thiêng liêng, suy cho cùng, không chỉ là bảo vệ hình ảnh một lá cờ mà còn là tôn trọng những giá trị lịch sử, chính trị và pháp lý mà biểu tượng ấy đại diện. Đó cũng là sự trân trọng đối với những chặng đường đấu tranh, hy sinh và cống hiến của các thế hệ đi trước, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trung Tín