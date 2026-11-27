Tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành theo hướng gần dân, sát dân; tập trung giải quyết kịp thời, thực chất các vấn đề phát sinh từ cơ sở

Chiều 27/11, tại xã Bình Xuyên, Tổ đại biểu số 13, HĐND tỉnh khóa XX đã tiếp xúc cử tri 4 phường, xã: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Xuân Lãng và Bình Xuyên trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ đại biểu số 13 có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Huyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Yên; Nguyễn Hương Giang - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin về kết quả nổi bật trong các kỳ họp của HĐND tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026 và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua; đồng thời nghe thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ cuối năm).

Các cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri bày tỏ vui mừng, tin tưởng trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Một số cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn, sớm đưa khu xử lý rác thải gò Mộc Bài, xã Xuân Lãng hoạt động trở lại, góp phần giải quyết tình trạng rác thải tồn đọng, ô nhiễm môi trường, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Cử tri cũng đề nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn Thiện Kế đến Khu công nghiệp Bá Thiện, tạo thuận lợi cho công nhân đi lại; có cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với người trực tiếp trông coi, quản lý nhà văn hóa thôn phù hợp với khối lượng công việc thực tế.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tỉnh có giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu công nghiệp; quan tâm mở rộng các tuyến đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và xem xét nâng mức phụ cấp đối với trưởng thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tiếp thu, trao đổi và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc cùng UBND các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên và các xã Bình Xuyên, Xuân Lãng rà soát, tập trung giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, bảo đảm an toàn giao thông và đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp, xem xét, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đúng quy định.

Thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 11%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo động lực phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Các cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” và chương trình “Cà phê doanh nhân” tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành theo hướng gần dân, sát dân; tập trung giải quyết kịp thời, thực chất các vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển công nghiệp, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đến các cấp chính quyền để xem xét, giải quyết.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Thúy Hường