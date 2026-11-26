Định vị Phú Thọ là trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2305/QĐ-TTg, ngày 23/11/2026 ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 04/04/2026. Theo đó, tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên được xác định giữ vai trò hạt nhân phát triển của toàn vùng.

Chương trình đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa quy hoạch vùng đã được phê duyệt. Theo định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh, Phú Thọ (cùng Thái Nguyên) được xác định là trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng, lấy công nghiệp làm động lực dẫn dắt. Tỉnh được ưu tiên phát triển các ngành mũi nhọn có sức lan tỏa cao như điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo trình độ cao, thiết bị điện và công nghệ số.

Trong mạng lưới đô thị toàn vùng, đô thị Việt Trì của tỉnh được xác định vai trò trung tâm phát triển, tạo sức lan tỏa và tăng khả năng liên kết giữa các khu vực.

Về không gian kinh tế, Phú Thọ là mắt xích giao thương trọng yếu khi nằm trên 2 hành lang kinh tế lớn của vùng, gồm: Điện Biên - Sơn La - Phú Thọ - Hà Nội và Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội. Gắn với hệ thống trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ trên các hành lang này, Phú Thọ sẽ tăng cường kết nối nội vùng với Thủ đô Hà Nội, đồng bằng sông Hồng, các cảng cửa ngõ cũng như giao thương với Trung Quốc, Lào và ASEAN.

Trong mạng lưới đô thị toàn vùng, đô thị Việt Trì (cùng với đô thị Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên Phủ) được xác định vai trò trung tâm, tạo sức lan tỏa phát triển và tăng khả năng liên kết giữa khu vực đô thị và nông thôn; được định hướng phát triển gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa. Theo đó, hạ tầng giao thông kết nối (cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ) và hạ tầng năng lượng thông minh sẽ được ưu tiên đầu tư đồng bộ.

Bên cạnh đó, Phú Thọ cũng được định hướng củng cố, mở rộng hệ thống các trường đại học, phân hiệu đại học; ưu tiên hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo cùng hệ thống y tế chuyên sâu, văn hóa, thể thao cấp vùng. Từ đó, tạo động lực toàn diện cho vùng Đất Tổ bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Ngọc Tuấn