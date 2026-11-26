Meiko tăng vốn đầu tư lên 800 triệu USD tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh đối với Dự án Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử (PCB), do Công ty TNHH Điện tử Meiko Hòa Bình thực hiện tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà (phường Hòa Bình). Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư tăng từ 350 triệu USD lên 800 triệu USD (tương đương 19.520 tỷ đồng); phần vốn tăng thêm là 450 triệu USD (tương đương 10.980 tỷ đồng).

Việc tiếp tục mở rộng quy mô vốn đầu tư cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng phát triển công nghiệp điện tử tại Phú Thọ.

Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử của Meiko đang được khẩn trương thi công tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà (phường Hòa Bình).

Đáng chú ý, hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của doanh nghiệp được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thẩm định, cấp giấy chứng nhận điều chỉnh theo cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, thể hiện nỗ lực cải cách hành chính, triển khai cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư theo hướng nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả.

Dự án Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử của Tập đoàn Meiko Electronics (Nhật Bản) được khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 7/2025 với tổng vốn đầu tư ban đầu 200 triệu USD, sau đó được điều chỉnh tăng vốn lên 350 triệu USD và đến nay đạt 800 triệu USD. Đây là nhà máy thứ 5 của Meiko đầu tư tại Việt Nam. Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 9,2ha, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà.

Meiko là một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất và lắp ráp bảng mạch điện tử. Việc Meiko tiếp tục mở rộng đầu tư tại Phú Thọ góp phần mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp điện tử, tăng sức hấp dẫn của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đây cũng là tín hiệu tích cực trong bối cảnh chuỗi cung ứng điện tử, bán dẫn toàn cầu đang có sự dịch chuyển và tái cấu trúc mạnh mẽ, mở ra kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái sản xuất điện tử hoàn chỉnh, có tính kết nối toàn cầu ngay tại Phú Thọ.

Ngọc Tuấn