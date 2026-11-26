Những “đầu tầu” mang sức trẻ

Không chỉ xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, thế hệ trẻ còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến trên mặt trận phát triển kinh tế. Với tư duy nhạy bén, tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều thanh niên đang khai thác tiềm năng quê hương, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo động lực lan tỏa phong trào lập thân, lập nghiệp.

Khi người trẻ khởi nghiệp ở quê

Tình trạng thanh niên nông thôn, miền núi rời quê hương tìm kiếm việc làm tại các đô thị từ lâu là nỗi trăn trở của nhiều địa phương. Tuy nhiên, tại xã miền núi Lai Đồng, Đinh Ngọc Thảo - Bí thư Chi đoàn thôn Đoàn Kết đã mạnh dạn khởi nghiệp ngay trên quê hương bằng mô hình nuôi dúi thương phẩm.

Xuất phát từ mong muốn khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có, Thảo lựa chọn nuôi dúi bởi đây là vật nuôi có giá trị kinh tế, nguồn thức ăn dễ tìm, chủ yếu là tre, nứa, mía, ngô. Tuy nhiên, để mô hình đạt hiệu quả, người nuôi cần nắm vững đặc tính sinh trưởng, kỹ thuật chăm sóc, điều kiện chuồng trại và quy trình phòng bệnh.

Không có nhiều kinh nghiệm ban đầu, Thảo chủ động nghiên cứu tài liệu, học hỏi những người đi trước, từng bước hoàn thiện quy trình chăn nuôi. Nhờ kiên trì, chịu khó tìm tòi, mô hình dần đi vào ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình của Thảo còn góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, ý chí vươn lên trong đoàn viên, thanh niên địa phương, khẳng định khả năng lập nghiệp tại quê hương nếu biết khai thác đúng tiềm năng, lợi thế.

Mô hình nuôi dúi thương phẩm của đoàn viên Đinh Ngọc Thảo, xã Lai Đồng, mở ra hướng phát triển kinh tế mới, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên địa phương.

Nếu mô hình của Thảo tập trung khai thác lợi thế từ vật nuôi bản địa thì Bùi Văn Khải - Bí thư Chi đoàn xóm Mường Cành, Đoàn xã Lạc Sơn, lại lựa chọn hướng phát triển kinh tế tổng hợp. Nhận thấy điều kiện thực tế của gia đình phù hợp với nhiều loại hình sản xuất, anh mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gần 4.000 con gà, kết hợp nuôi lợn, thủy sản và kinh doanh.

Việc đa dạng hóa vật nuôi, ngành nghề giúp gia đình anh tận dụng hiệu quả diện tích đất đai, tạo nhiều nguồn thu, hạn chế rủi ro khi thị trường biến động. Bằng sự cần cù, chịu khó học hỏi và chủ động trong tổ chức sản xuất, mô hình mang lại lợi nhuận ổn định hơn 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế gia đình, trên cương vị cán bộ Đoàn, anh Khải còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tiếp cận mô hình và học hỏi cách làm. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần chủ động lập nghiệp, làm giàu chính đáng trong tuổi trẻ địa phương.

Khẳng định vai trò đầu tầu

Thực tiễn cho thấy, để các mô hình khởi nghiệp của thanh niên phát triển bền vững và có sức lan tỏa, bên cạnh nỗ lực của mỗi cá nhân, vai trò tập hợp, kết nối và đồng hành của tổ chức Đoàn có ý nghĩa quan trọng. Tại cơ sở, nhiều mô hình kinh tế tập thể, câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp đã được hình thành, tạo môi trường để những người trẻ cùng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tiêu biểu, đầu tháng 11/2026, Đoàn Thanh niên xã Vân Bán ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp với 11 thành viên nòng cốt. Câu lạc bộ do anh Trần Công Nguyên, chủ mô hình nuôi dúi có 16 năm kinh nghiệm, làm chủ nhiệm, quy tụ những đoàn viên, thanh niên đang phát triển nhiều mô hình kinh tế khác nhau.

Các thành viên tập trung phát triển chăn nuôi dúi, thỏ, ếch, lợn rừng, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ với các cơ sở sản xuất, gia công túi siêu thị, nhôm kính, mộc dân dụng. Việc thành lập câu lạc bộ góp phần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết; tạo điều kiện để các thành viên trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tìm kiếm và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua tổ chức Đoàn và hoạt động của câu lạc bộ, nhiều thành viên còn được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn. Đây là nguồn lực thiết thực giúp thanh niên đầu tư máy móc, mở rộng nhà xưởng, từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh.

Đoàn viên, thanh niên xã Vân Bán hỗ trợ bà Trần Thị Tình, thôn Đền Thượng, là vợ liệt sĩ, xây dựng nhà mới.

Những bước tiến của thanh niên Đất Tổ trên mặt trận kinh tế không chỉ đến từ nỗ lực của mỗi cá nhân mà còn có sự đồng hành, định hướng của tổ chức Đoàn các cấp. Thông qua phong trào “Thanh niên Phú Thọ làm giàu chính đáng, phát triển quê hương”, các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa bàn, nhất là khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc khai thác lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa truyền thống mở ra cơ hội phát triển kinh tế tại chỗ, tạo việc làm, góp phần hạn chế tình trạng thanh niên phải rời quê hương đi làm ăn xa. Cùng với đó, tổ chức Đoàn vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia xây dựng, quảng bá thương hiệu “Made in Vietnam”, sản phẩm OCOP Phú Thọ. Các lĩnh vực khởi nghiệp cũng được định hướng theo hướng phát triển bền vững, chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Anh Tuấn cho biết: Đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai. Theo đó, tổ chức Đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, giúp đoàn viên, thanh niên, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, chú trọng duy trì, phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ “Thanh niên làm kinh tế”, tạo điều kiện để thanh niên liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm và tín dụng chính sách để hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, những thanh niên tiên phong phát triển kinh tế đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào lập thân, lập nghiệp, lan tỏa kinh nghiệm, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Minh Tự