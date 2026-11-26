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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
2
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
3
Cá ngần
190.000 đồng/kg
4
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
5
Thịt vai không xương
115 .000 đồng/ kg
6
Sữa chua dẻo phomai Merino
6.000 đồng/túi
7
Sữa milo lúa mạch (180ml)
32.000 đồng/lốc
8
Sữa ca cao thạch Nuvi (170ml)
33.500 đồng/lốc
9
Xúc xích heo C.P (200g)
25.000 đồng/gói
10
Xúc xích cuốn rong biển sốt kem trứng
18.000 đồng/gói
11
Rau húng quế 100g
7.000 đồng/túi
12
Rau diếp cá 100g
7.000 đồng/túi
13
Bầu
18 .900 đồng/ kg
14
Xà lách thuỷ tinh 200g
16.000 đồng/túi
15
Đỗ dải áo
20.000 đồng/kg
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 25/11/2026
Giá cả thị trường ngày 23/11/2026
Giá cả thị trường ngày 20/11/2026
Giá cả thị trường ngày 19/11/2026
Giá cả thị trường ngày 18/11/2026
Giá cả thị trường ngày 17/11/2026
Giá cả thị trường ngày 16/11/2026