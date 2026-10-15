Thượng Cốc tích cực chuẩn bị cho Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2026

Chỉ còn hơn một tuần nữa, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại xã Thượng Cốc. Thời điểm này, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân đang khẩn trương hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Không khí chuẩn bị diễn ra sôi nổi, sẵn sàng chào đón du khách thập phương về tham dự ngày hội lớn.

Lãnh đạo UBND xã và các ban, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi, xã Thượng Cốc năm 2026.

Chúng tôi đến xóm Thảo Nguyên khi những thửa ruộng bậc thang Miền Đồi bắt đầu bước vào mùa chín vàng óng ả. Những dải lúa uốn lượn mềm mại quanh sườn đồi, chập chùng nối tiếp nhau như những nấc thang bắc lên mây xanh, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ và thơ mộng.

Dưới nắng thu, chị Nguyễn Thu Huyền cùng những người bạn từ xa lên trải nghiệm, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm giữa không gian mùa vàng. Chị Huyền hào hứng cho biết: “Chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ của ruộng bậc thang nơi đây. Lúa chín vàng cả một vùng đồi, không khí trong lành, mát mẻ. Ai cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất để làm kỷ niệm và chia sẻ cho bạn bè cùng biết”.

Ruộng bậc thang Miền Đồi với vẻ đẹp hoang sơ tạo sức hút với du khách.

Đây là năm thứ 3 Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi được tổ chức với quy mô cấp xã, tiếp tục góp phần tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.

Công tác chuẩn bị cho lễ hội năm nay được triển khai bám sát Kế hoạch số 194/KH-UBND của UBND xã Thượng Cốc, với mục tiêu tổ chức một lễ hội an toàn, ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu, người dân và khách du lịch đến tham dự, tuyến đường lên khu vực tổ chức lễ hội đã được đầu tư, mở rộng và nâng cấp, bảo đảm thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại. Các phương án phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường được các đơn vị chức năng chủ động triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ, góp phần tạo điều kiện tốt nhất để lễ hội diễn ra an toàn, chu đáo và thành công.

Du khách trải nghiệm ruộng bậc thang tại xóm Thảo Nguyên, xã Thượng Cốc.

Một trong những nét mới phục vụ nhu cầu lưu trú, ăn uống, dịch vụ của du khách tại lễ hội năm nay tiếp tục có sự đồng hành tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp.

Tìm hiểu thực tế tại khu du lịch Tre Nguồn, chúng tôi ấn tượng với không gian nhà hàng bằng tre nứa độc đáo, mộc mạc mà sang trọng. Ở đây, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn những thửa ruộng bậc thang xếp tầng xếp lớp trải dài ngút ngàn, đồng thời thưởng thức các món ăn truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Mường như gà đồi, rau rừng đồ, nhộng ong, xôi nếp nương...

Chị Nguyễn Thu Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp Tre Nguồn thông tin: “Để chuẩn bị tốt nhất cho Lễ hội ruộng bậc thang năm nay, Tre Nguồn đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống hạ tầng gồm khu nhà hàng với sức chứa 200 khách, bể bơi, 9 nhà nghỉ cộng đồng và hệ thống nhà nghỉ đơn với tổng công suất phục vụ khoảng 50 khách/đêm. Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ chu đáo nhất, giữ trọn hương vị ẩm thực Mường truyền thống để du khách có những giây phút thư giãn tuyệt vời”.

Đánh giá về mục đích, ý nghĩa cũng như công tác chuẩn bị cho sự kiện, đồng chí Bùi Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc nhấn mạnh: Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2026 được tổ chức nhằm bảo tồn Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang, đồng thời giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm địa phương, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng riêng của xã với tiêu chí độc đáo, mới lạ, hấp dẫn và thân thiện, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Thượng Cốc trở thành xã du lịch, là điểm đến “Bản sắc, an toàn, thân thiện”.

Box: Theo Kế hoạch, Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/10 với nhiều hoạt động phong phú. Điểm nhấn tâm linh - văn hóa là nghi thức “Lễ mừng cơm mới” (rước vía lúa) được dàn dựng công phu nhằm tạ ơn trời đất, tổ tiên. Phần hội quy tụ nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như đánh mảng, giải kéo co nam nữ, cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm ngắm bình minh, hoàng hôn trên danh thắng ruộng bậc thang. Bên cạnh đó là đêm giao lưu văn nghệ rực rỡ sắc màu với các tiết mục múa hát, trình diễn dân ca Mường, Thường rang, Bộ mẹng, Sắc bùa của các xóm và các đơn vị trường học trên địa bàn cùng không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của địa phương...

Với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự hưởng ứng nhiệt thành của người dân, xã Thượng Cốc đã sẵn sàng đón chào du khách bước vào không gian Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2026 rực rỡ mùa vàng và ấm áp tình người.

Hương Lan