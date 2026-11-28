Khi người Mông làm du lịch cộng đồng

Giữa mây ngàn, gió núi, đồng bào Mông (xã Pà Cò) đã khai thác lợi thế cảnh sắc núi rừng, nếp nhà truyền thống và giá trị văn hóa đặc trưng để phát triển du lịch, mở hướng sinh kế mới.

Khu vực săn mây được du khách yêu thích khi đến với Pà Cò.

Đánh thức bản sắc văn hóa

Buổi sáng ở Pà Cò, mây trắng lững lờ trôi qua sườn núi, bao phủ những mái nhà nép mình bên triền đồi và nương chè xanh ngắt. Tiếng gà gáy, tiếng người gọi nhau đi nương hòa trong không gian tĩnh lặng của núi rừng. Ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, cảnh quan nguyên sơ cùng đời sống văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.

Câu chuyện của chị Sùng Y Ganh, thôn Pà Cò cho thấy sự thay đổi trong tư duy làm kinh tế của người dân nơi đây. Cuộc sống của gia đình chị trước đây gắn với nương ngô, nương chè. Dù có đất đai, vườn rừng nhưng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp vẫn không đủ để gia đình cải thiện cuộc sống. Vợ chồng chị quyết định đầu tư xây dựng mô hình homestay. Từ những ngày đầu còn thiếu kinh nghiệm, anh chị vừa làm vừa học hỏi, từng bước hoàn thiện cơ sở lưu trú, cải tạo cảnh quan và nâng cao chất lượng phục vụ. Đến nay, homestay của gia đình chị có gần chục phòng, mỗi năm đón hàng trăm lượt khách. Chị Ganh chia sẻ: “Nếu biết khai thác thì chính cảnh quan và văn hóa của người Mông có thể trở thành nguồn sinh kế bền vững cho gia đình. Vì vậy, vợ chồng mình quyết tâm làm du lịch. Du khách đến đây không chỉ nghỉ dưỡng mà còn được săn mây, tìm hiểu phong tục và thưởng thức những món ăn truyền thống do gia đình và các hộ xung quanh sản xuất.

Nếu chị Sùng Y Ganh là minh chứng cho sự mạnh dạn của lớp người trẻ thì mô hình của chị Sùng Y Múa, thôn Hang Kia lại cho thấy sự bền bỉ trong hành trình làm du lịch. Từ năm 2009, chị đã tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các cơ sở lưu trú trong và ngoài tỉnh, từng bước cải tạo ngôi nhà truyền thống để đón khách. Đến nay, homestay Y Múa có vài cơ sở với hàng chục phòng ngủ riêng biệt cùng nhà nghỉ cộng đồng, phục vụ cho khoảng 100 khách lưu trú, ăn uống và trải nghiệm. Cơ sở của Y Múa thu hút khách từ Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều địa phương khác và các nước Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Australia... Mỗi năm, homestay Y Múa đón hàng ngàn lượt khách, tạo việc làm cho nhiều lao động thường xuyên.

Sức hấp dẫn của homestay không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở những trải nghiệm văn hóa. Du khách được tìm hiểu nghề dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm và vẽ sáp ong trên vải. Trong căn phòng nhỏ, những người phụ nữ Mông cần mẫn bên khung dệt, đôi tay thoăn thoắt tạo nên những hoa văn truyền thống. Những vị khách yêu thích trải nghiệm có thể dành từ 2 - 3 ngày khám phá bản làng, tìm hiểu phong tục, tham gia vẽ sáp ong, hái chè, học đan lát, làm nông, tìm hiểu cách làm trang phục và ý nghĩa của những họa tiết trên vải... Chị Sùng Y Múa cho rằng, văn hóa người Mông còn lưu giữ nhiều nét đặc trưng, là nguồn tài nguyên quý để phát triển du lịch. Bởi vậy, chị kiên trì xây dựng cơ sở lưu trú không chỉ để tăng thu nhập mà còn mong muốn giới thiệu những giá trị truyền thống của dân tộc đến du khách trong và ngoài nước.

Pà Cò còn có lợi thế từ vùng chè Shan tuyết rộng hơn 80ha, trong đó nhiều cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi tập trung tại các xóm Hang Kia và Pà Cò. Những thân chè rêu phong, tán lá vươn rộng giữa không gian rừng núi tạo nên cảnh quan độc đáo. Đây vừa là nguồn sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, vừa có thể phát triển thành điểm tham quan, trải nghiệm thu hái và thưởng thức chè.

Tạo dựng điểm đến bền vững

Pà Cò có gần 20 hộ tham gia hoạt động du lịch cộng đồng. Với hướng làm kinh tế này đang từng bước lan tỏa, hình thành sự liên kết giữa lưu trú, ẩm thực, sản xuất nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa. Qua đó, người dân có thêm sinh kế, giảm phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Chị Sùng Y Múa giới thiệu với du khách nước ngoài về chất liệu thổ cẩm của người Mông xã Pà Cò.

Cấp ủy, chính quyền xã xác định phát triển du lịch cộng đồng phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống Nhân dân. Theo định hướng đến năm 2030, xã phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước bình quân 10%/năm; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, chú trọng các sản phẩm đặc trưng như chè Shan tuyết, gà đen và nông sản địa phương. Địa phương tập trung quy hoạch đất ở, đất rừng, đất sản xuất; từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, cải thiện giao thông, điện, nước sinh hoạt và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những điều kiện quan trọng để tạo thuận lợi cho hoạt động đón khách, kết nối các điểm tham quan và mở rộng thị trường du lịch.

Bí thư Đảng ủy xã Sùng A Chênh cho biết: Cùng với từng bước đầu tư hạ tầng, Pà Cò chú trọng nâng cao kỹ năng làm du lịch cho người dân, từ quản lý cơ sở lưu trú, chế biến thực phẩm đến giao tiếp, quảng bá và tổ chức hoạt động trải nghiệm. Sự liên kết giữa các homestay, hộ sản xuất nông nghiệp và người làm nghề thủ công cũng được tăng cường để hình thành chuỗi dịch vụ tại chỗ. Quan trọng hơn, phát triển du lịch phải đi đôi với giữ gìn môi trường, phong tục và những giá trị văn hóa nguyên bản.

Chiều xuống trên những triền núi Pà Cò. Trong các homestay, bếp lửa bắt đầu đỏ, những món ăn truyền thống được chuẩn bị để đón khách. Phụ nữ Mông cần mẫn bên tấm vải lanh, giới thiệu với du khách từng công đoạn tạo nên trang phục truyền thống.

Khi tiềm năng thiên nhiên được khai thác hợp lý, bản sắc văn hóa được gìn giữ, cấp ủy, chính quyền, người dân cùng chung sức, du lịch cộng đồng sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững nơi vùng cao Pà Cò.

Hồng Trung