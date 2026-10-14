Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX thành công tốt đẹp

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, ngày 14/10, Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành nội dung công việc đề ra, thông qua các nghị quyết và bế mạc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua 8 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương điều hành phần thảo luận, thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

DANH SÁCH 9 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2026-2031 1. Nghị quyết về việc điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 5). 2. Nghị quyết về quyết định Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2026. 3. Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 4. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 5. Nghị quyết về giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026. 6. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 7. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 8. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026-2028. 9. Nghị quyết Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong chương trình làm việc, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền, bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đều là những nội dung quan trọng, bám sát chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Các nghị quyết nhằm cụ thể hóa việc nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chăm lo đời sống Nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với lộ trình, tiến độ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong đó, cần tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết về điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 5); đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm phân bổ, sử dụng vốn đúng mục tiêu, đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Đối với nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, chuyển mục đích sử dụng rừng và thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tổ chức triển khai nghiêm túc, thống nhất, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng, hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trên cơ sở nghị quyết đã được thông qua, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đối với các nghị quyết về giao biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đinh Vũ