Chính phủ quyết nghị sắp xếp, chuyển giao trường đại học, cao đẳng, trung tâm y tế - bệnh viện

Tại Nghị quyết số 404/NQ-CP về chuyển giao, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển giao nguyên trạng 3 trường đại học, cao đẳng và 1 Trung tâm y tế - bệnh viện từ Tập đoàn Dệt May Việt Nam về 2 Bộ quản lý.

Chuyển giao nguyên trạng 4 đơn vị sự nghiệp từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam về hai bộ quản lý

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Nghị quyết số 404/NQ-CP ngày 23/11/2026 về việc chuyển giao, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập đang tạm giao Tập đoàn Dệt may Việt Nam quản lý.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển giao nguyên trạng 3 cơ sở giáo dục gồm: Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Nam Định từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam về Bộ Công Thương quản lý.

Chính phủ cũng phê duyệt chủ trương chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt may từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam về Bộ Y tế quản lý để tổ chức sáp nhập vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, lao động, tài chính, tài sản công, đất đai và công nợ

Việc chuyển giao thực hiện theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, lao động, tài chính, tài sản công, đất đai và công nợ; bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong hoạt động đào tạo, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Việc chuyển giao, sắp xếp không làm tăng thêm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các bộ; không làm phát sinh tăng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước ngoài định biên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh tăng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước.

Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định pháp luật.

Chính phủ giao Bộ Công Thương (đối với 3 cơ sở đào tạo), Bộ Y tế (đối với Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt may) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Dệt may Việt Nam khẩn trương lập Hồ sơ thẩm định chuyển giao các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28/7/2026 của Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Sắp xếp, tổ chức lại cơ sở đào tạo theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Bộ Công Thương sau khi tiếp nhận 3 cơ sở đào tạo, có trách nhiệm chủ trì rà soát, đánh giá, xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại 3 cơ sở đào tạo theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bảo đảm không tăng thêm đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ; không phát sinh tăng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước ngoài định biên đã phê duyệt và không phát sinh tăng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kế hoạch số 06-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Sáp nhập Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt may vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt may.

Sau khi tiếp nhận, có trách nhiệm chủ trì rà soát, đánh giá, chỉ đạo xây dựng và thực hiện phương án tổ chức lại bộ máy hoạt động (sáp nhập vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bảo đảm duy trì các hoạt động về y tế lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp phục vụ người lao động ngành dệt may trên phạm vi cả nước.

Không làm tăng thêm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế; không phát sinh tăng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước ngoài định biên đã phê duyệt và không phát sinh tăng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước.

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chinh-phu-quyet-nghi-sap-xep-chuyen-giao-truong-dai-hoc-cao-dang-trung-tam-y-te-benh-vien-119261125082926325.htm

Theo chinhphu.vn