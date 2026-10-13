Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác chuyển đổi số và thu hút đầu tư giữa Phú Thọ và Ba Lan

Ngày 12/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Warsaw (Cộng hòa Ba Lan), Đoàn công tác liên ngành tỉnh Phú Thọ do Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ngài Grzegorz Bernard Napieralski - Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam.

Cùng dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải và đại diện một số cơ quan, đơn vị chuyên môn của tỉnh.

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Phú Thọ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Ngài Grzegorz Bernard Napieralski - Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn chúc mừng Ngài Grzegorz Bernard Napieralski đã vinh dự được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị; đồng thời trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thắm tình hữu nghị của Nhóm Nghị sĩ dành cho Đoàn.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đánh giá cao vai trò cầu nối quan trọng của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam trong việc duy trì kênh trao đổi nghị viện, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau; đồng thời tích cực thúc đẩy hợp tác đa phương diện giữa các cơ quan, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đặc biệt là việc ủng hộ triển khai các thỏa thuận song phương, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Chia sẻ về mục đích chuyến công tác, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh: Phú Thọ mong muốn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thực tiễn của Ba Lan trong ứng dụng công nghệ số vào quản trị hành chính công và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm hiện thực hóa hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến mô hình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ của Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Ba Lan; các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tích hợp giấy tờ cá nhân và dịch vụ công trên nền tảng di động; yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và an ninh mạng trong bối cảnh các giao dịch quản lý nhà nước và kinh tế diễn ra mạnh mẽ trên môi trường số.

Thông tin khái quát về tiềm năng và không gian phát triển của Phú Thọ, đồng chí Trưởng đoàn công tác cho biết lợi thế của tỉnh trong các ngành sản xuất ô tô, xe máy, linh kiện điện tử, cùng dư địa lớn về công nghiệp hỗ trợ, chế biến và dịch vụ logistics. Tỉnh xác định lấy ứng dụng khoa học, công nghệ làm đột phá để nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và giá trị gia tăng sản phẩm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở đó, Đoàn công tác đề nghị Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hỗ trợ kết nối Phú Thọ với các địa phương, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và tổ chức xúc tiến uy tín của Ba Lan để đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực kỹ thuật cao, nghiên cứu ứng dụng và chuyển đổi số. Đồng thời, giới thiệu các doanh nghiệp Ba Lan có thế mạnh đến khảo sát, đầu tư tại Phú Thọ, ưu tiên các lĩnh vực linh kiện điện tử, bán dẫn, y tế - dược phẩm, cơ khí chính xác, ô tô điện, chế biến sâu nông sản và vật liệu mới. Tỉnh cũng mong muốn trao đổi kinh nghiệm phát triển chuỗi cung ứng logistics.

Đoàn đề nghị Nhóm Nghị sĩ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan duy trì kênh kết nối thường xuyên; hỗ trợ thành lập Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Ba Lan trực thuộc Phòng Thương mại Quốc gia Ba Lan tại Việt Nam; quan tâm, ủng hộ việc xem xét công nhận cộng đồng người Việt Nam là một dân tộc thiểu số tại Ba Lan. Về phía tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp sẽ làm đầu mối trực tiếp cung cấp thông tin, tài liệu và kết nối cụ thể.

Nhất trí với các đề xuất của tỉnh Phú Thọ, phía Ba Lan ghi nhận và khẳng định sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trân trọng chuyển lời mời của lãnh đạo tỉnh tới lãnh đạo Phòng Thương mại Quốc gia Ba Lan sang thăm và làm việc tại Phú Thọ trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã tới thăm Trụ sở Quốc hội Ba Lan.

P.V