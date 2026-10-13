A-Z sàn nhựa giả gỗ: Các loại, giá và lưu ý khi lựa chọn

Sàn nhà là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận thẩm mỹ của không gian. Với những công trình cần tối ưu chi phí nhưng vẫn muốn giữ hiệu ứng vân gỗ, sàn nhựa giả gỗ đang trở thành giải pháp được nhiều gia đình và không gian thương mại lựa chọn nhờ mẫu mã đa dạng, mức giá dễ tiếp cận và thời gian thi công nhanh.

Tuy nhiên, giữa sàn hèm khóa, sàn dán keo hay sàn cuộn, đâu là lựa chọn phù hợp và cần lưu ý gì trước khi mua?

4 loại sàn nhựa giả gỗ.

Có bao nhiêu loại sàn nhựa giả gỗ?

Sàn nhựa giả gỗ hiện có nhiều loại với cấu tạo, độ dày, cách thi công và thời gian sử dụng khác nhau. Tùy nhu cầu cải tạo, diện tích sử dụng và ngân sách, người dùng có thể lựa chọn giữa 4 nhóm phổ biến gồm sàn tự dán, sàn dán keo, sàn cuộn và sàn hèm khóa.

Sàn nhựa tự dán (dày 1,2 - 2mm): Mặt sau có sẵn keo, chỉ cần bóc và dán. Tuổi thọ dưới 3 năm, phù hợp với phòng trọ hoặc các hạng mục cải tạo ngắn hạn. Sàn nhựa dán keo (dày 1,6 - 3mm): Cần quét keo chuyên dụng xuống nền trước khi dán. Tuổi thọ khoảng 3 - 7 năm, phù hợp với nhà ở, cửa hàng hoặc công trình cần tối ưu chi phí. Sàn nhựa cuộn (rộng 2 - 3m, dài 20 – 30m): Thi công bằng keo, tuổi thọ khoảng 5 - 15 năm, phù hợp với bệnh viện, trường học, văn phòng, hành lang và khu thương mại có tần suất sử dụng cao, cần vệ sinh thường xuyên. Sàn nhựa hèm khóa (dày 4 - 6mm): Ghép nối bằng hệ thống hèm âm dương, không dùng keo và ít ảnh hưởng đến nền cũ. Tuổi thọ khoảng 5 - 10 năm, phù hợp với nhà ở, văn phòng và các công trình cải tạo cần sử dụng lâu dài.

Bảng so sánh 4 loại sàn nhựa vân gỗ.

Mỗi loại sàn nhựa giả gỗ phù hợp với một nhu cầu khác nhau. Sàn tự dán và dán keo thiên về cải tạo nhanh, tiết kiệm; sàn cuộn phù hợp với các công trình có tần suất sử dụng cao; còn sàn hèm khóa phù hợp với nhà ở, văn phòng và những hạng mục cần sử dụng lâu dài.

Hình công trình thực tế 4 loại sàn nhựa giả vân gỗ lót sàn thực hiện vào tháng 10/2026 tại TP.HCM.

Giá sàn nhựa giả gỗ là bao nhiêu?

Mức giá vật tư sàn nhựa giả gỗ dao động từ 69.000 đến 1.000.000 đồng/m2 (cập nhật tháng 10/2026), chưa bao gồm nhân công và phụ kiện. Mức chi phí đầu tư thay đổi tùy thuộc vào phân khúc.

Dòng sàn tự dán có giá từ 69.000 - 150.000 đồng/m2, sàn dán keo từ 69.000 - 220.000 đồng/m2, trong khi sàn hèm khóa cao cấp hơn dao động từ 190.000 - 545.000 đồng/m2. Đặc biệt sàn nhựa cuộn có phiên bản kháng khuẩn, chống tĩnh điện và loại chuyên dùng lót sàn thể thao có mức giá từ 80.000 đến 1.000.000/m2.

Mức giá chênh lệch giữa các dòng không chỉ đến từ độ dày mà còn liên quan đến cấu tạo, cách lắp đặt và thời gian sử dụng dự kiến. Vì vậy, người mua nên cân đối giữa ngân sách và nhu cầu thực tế thay vì chỉ lựa chọn theo mức giá thấp nhất.

Cần lưu ý gì trước khi quyết định mua sàn nhựa?

Trước khi mua, người dùng nên kiểm tra mẫu thực tế thay vì chỉ xem hình ảnh hoặc catalogue. Màu vân có thể thay đổi theo ánh sáng và diện tích lát, vì vậy nên đặt mẫu tại chính không gian dự kiến thi công để đánh giá chính xác hơn.

Bên cạnh đó, cần hỏi rõ phạm vi bảo hành áp dụng cho phần nào của sản phẩm như bề mặt, hèm khóa hay lỗi sản xuất, thay vì chỉ quan tâm đến số năm bảo hành. Với công trình cải tạo, cũng nên kiểm tra hiện trạng nền trước để biết có cần xử lý lại hay không, tránh phát sinh chi phí sau khi đã chọn vật liệu.

Mẫu mã sàn nhựa hèm khoá giả gỗ đẹp.

Ông Trần Quang Hội - Giám đốc Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam chia sẻ một số lưu ý giúp duy trì độ bền của sàn nhựa trong quá trình sử dụng

"Trong quá trình sử dụng, gia chủ không nên đổ nước trực tiếp, nếu bề mặt bị ướt cần lau khô ngay và chỉ dùng chất tẩy rửa trung tính (pH 6-8) để tránh làm hỏng lớp phủ bề mặt. Đồng thời, hạn chế kéo lê nội thất nặng hoặc để ánh nắng gắt chiếu trực tiếp.

Nhằm bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người tiêu dùng, các dòng sàn nhựa hèm khóa Kosmos hiện được áp dụng chính sách bảo hành 3 năm. Đặc biệt, dòng sàn dày 5mm kết hợp lớp lót IXPE 1mm được cam kết bảo hành hèm khóa 12 tháng tại khu vực công cộng và 24 tháng tại khu vực dân dụng".

Ông Trần Quang Hội chia sẻ trong buổi hội thảo về vật liệu lát sàn.

Với nhiều lựa chọn về cấu tạo, mức giá và hình thức thi công, sàn nhựa giả gỗ đang mở rộng khả năng ứng dụng trong nhà ở và không gian thương mại. Việc hiểu rõ từng dòng sản phẩm sẽ giúp người dùng lựa chọn phù hợp hơn, thay vì chỉ dựa vào màu sắc hoặc giá bán.