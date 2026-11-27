Tour Sa Pa 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội - Lịch trình như thế nào và chi phí hết bao nhiêu?

Sa Pa là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên, núi rừng và muốn khám phá văn hóa vùng Tây Bắc. Với hành trình 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội, du khách có thể tham quan những địa danh nổi tiếng, chinh phục đỉnh Fansipan, khám phá các bản làng truyền thống và thưởng thức đặc sản địa phương. Vậy tour Sa Pa 3 ngày 2 đêm có lịch trình như thế nào và chi phí hết bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Di chuyển từ Hà Nội đến Sa Pa bằng phương tiện gì?

Sa Pa cách Hà Nội khoảng 300-320km, thời gian di chuyển trung bình 5-6 giờ qua cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Du khách có thể lựa chọn xe giường nằm, xe cabin, tàu hỏa hoặc ô tô riêng tùy theo ngân sách và nhu cầu.

Trong đó, xe giường nằm và xe cabin là hai lựa chọn phổ biến nhất, với giá vé khoảng 250.000-500.000 đồng/người/lượt. Nhiều chuyến xe khởi hành buổi tối, giúp du khách đến Sapa vào sáng hôm sau và tiết kiệm thời gian cho hành trình khám phá.

Lịch trình tour Sa Pa 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

Với tour Sa Pa 3 ngày 2 đêm, du khách có thể kết hợp tham quan các địa danh nổi tiếng, chinh phục Fansipan và dành thời gian khám phá những bản làng truyền thống.

Ngày 1: Hà Nội - Sa Pa - Bản Cát Cát

Buổi sáng, du khách đến Sapa nhận phòng khách sạn hoặc gửi hành lý và nghỉ ngơi sau hành trình di chuyển. Sau khi ăn trưa, bắt đầu khám phá trung tâm thị trấn và bản Cát Cát một trong những bản làng lâu đời của người H'Mông.

Tại đây, du khách có thể đi bộ qua những con đường nhỏ giữa núi rừng, ngắm nhìn những ngôi nhà truyền thống, ruộng bậc thang, thác nước và tìm hiểu nghề thủ công của người dân địa phương. Đây cũng là dịp để trải nghiệm không gian văn hóa bản địa và lưu lại những bức ảnh đẹp giữa khung cảnh thiên nhiên Tây Bắc.

Buổi tối, trở về trung tâm Sa Pa thưởng thức các món đặc sản như cá hồi, cá tầm, lẩu gà đen, thịt lợn bản và rau rừng. Du khách có thể tự do dạo quanh nhà thờ đá, quảng trường trung tâm hoặc khám phá chợ đêm Sa Pa.

Ngày 2: Chinh phục Fansipan - Khám phá trung tâm Sa Pa

Sau bữa sáng, du khách di chuyển đến ga cáp treo để bắt đầu hành trình chinh phục Fansipan, ngọn núi cao 3.143m, được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Ngồi trên tuyến cáp treo, du khách có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Mường Hoa, những dãy núi trùng điệp và biển mây đặc trưng của vùng cao. Lên đến đỉnh núi, tiếp tục di chuyển bằng tàu hỏa hoặc đi bộ để check-in tại cột mốc Fansipan và quần thể công trình tâm linh trên núi.

Buổi chiều, trở về trung tâm Sa Pa, tham quan nhà thờ đá, hồ Sa Pa và các khu phố du lịch. Nếu yêu thích trải nghiệm văn hóa, du khách có thể tìm hiểu thêm về đời sống của cộng đồng người H'Mông, Dao đỏ và các dân tộc sinh sống tại địa phương. Buổi tối là thời gian tự do thưởng thức ẩm thực, mua sắm đặc sản và nghỉ đêm tại Sa Pa.

Ngày 3: Tham quan bản Tả Van - Hà Nội

Sau bữa sáng, du khách có thể lựa chọn hành trình khám phá bản Tả Van, nằm trong thung lũng Mường Hoa. Đây là nơi sinh sống của cộng đồng người Giáy, người H'Mông và một số dân tộc khác.

Khác với không khí nhộn nhịp tại trung tâm thị trấn, Tả Van mang vẻ đẹp yên bình với những thửa ruộng bậc thang, con đường làng nhỏ, dòng suối và những ngôi nhà truyền thống. Du khách có thể đi bộ qua bản làng, tìm hiểu cuộc sống thường ngày của người dân hoặc thưởng thức cà phê giữa khung cảnh núi rừng.

Sau khi ăn trưa, trở về khách sạn làm thủ tục trả phòng và chuẩn bị lên xe về Hà Nội. Kết thúc hành trình Sapa 3 ngày 2 đêm với nhiều trải nghiệm về thiên nhiên và văn hóa vùng cao.

Biểu dự tính chi phí tour Sa Pa 3 ngày 2 đêm

STT HẠNG MỤC CHI PHÍ DỰ KIẾN/NGƯỜI GHI CHÚ 1 Xe Hà Nội - Sa Pa khứ hồi 800.000đ 400.000đ/vé 2 Khách sạn 2 đêm 1.000.000đ 500.000đ/ phòng/đêm 3 Ăn uống trong 3 ngày 1.500.000đ 500.000đ/ngày 4 Vé tham quan bản Cát Cát 150.000đ 5 Vé cáp treo Fansipan 850.000đ 6 Di chuyển và chi phí phát sinh 300.000đ Nước uống, taxi di chuyển Tổng chi phí 4.600.000đ

Mức chi phí trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo mùa du lịch, ngày thường hay cuối tuần, chất lượng dịch vụ và chính sách giá của từng đơn vị. Nếu lựa chọn tour trọn gói, du khách thường được hỗ trợ đặt xe, khách sạn, hướng dẫn viên và sắp xếp các điểm tham quan. Hình thức này phù hợp với những người lần đầu đến Sa Pa hoặc không có nhiều thời gian tự lên kế hoạch.

Nên chọn tour Sa Pa 3 ngày 2 đêm hay tự túc?

Du lịch tự túc phù hợp với những người thích chủ động thời gian, có kinh nghiệm di chuyển và muốn linh hoạt lựa chọn dịch vụ. Trong khi đó, tour trọn gói giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm phương tiện, nơi lưu trú và sắp xếp lịch trình.

Đối với những du khách yêu thích trải nghiệm về văn hóa địa phương, tour trekking Sa Pa là một lựa chọn đáng cân nhắc. Thay vì chỉ tham quan các địa điểm nổi tiếng, du khách có thể đi bộ qua những cung đường làng, ngắm ruộng bậc thang, khám phá bản truyền thống và tìm hiểu cuộc sống thường ngày của người dân vùng cao.

Với quỹ thời gian 3 ngày 2 đêm, Sa Pa đủ để mang đến một hành trình kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm văn hóa. Việc lựa chọn lịch trình phù hợp với ngân sách và sở thích sẽ giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn.

Gợi ý đơn vị tổ chức tour Sa Pa uy tín

Sapa Trekking thuộc Công ty TNHH Hà Giang Foods and Travel, hoạt động trong lĩnh vực du lịch và cung cấp các chương trình tham quan, khám phá thiên nhiên, trekking và trải nghiệm văn hóa bản địa tại Sa Pa, Hà Giang, Cao Bằng và các điểm du lịch thuộc khu vực miền Bắc Việt Nam.

Với định hướng mang đến hành trình gần gũi với thiên nhiên và đời sống địa phương, SapaTrekking tập trung phát triển các chương trình trekking qua bản làng, khám phá ruộng bậc thang, tìm hiểu văn hóa các dân tộc vùng cao và trải nghiệm những cung đường ít đông đúc. Du khách có thể tham khảo các chương trình tour phù hợp với thời gian, sở thích và thể lực thông qua website chính thức.

Thông tin liên hệ SapaTrekking

Chi nhánh Lào Cai:

Địa chỉ: 313 Đường Điện Biên Phủ, Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Hotline/WhatsApp: +84 823 18 2323.

Website: https://sapatrekking.com

Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 105, đường Xuân La, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline/WhatsApp: +84 813 68 2323.

Email: zinghomehagiang@gmail.com

Chi nhánh Tuyên Quang:

Địa chỉ: 56 Lê Trần Mãn, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Hotline/WhatsApp: +84 813 68 2323.

Website: https://sapatrekking.com

Du khách có thể truy cập website Sapa Trekking để tìm hiểu thêm về các hành trình trekking Sa Pa, tham khảo lịch trình và lựa chọn chương trình khám phá phù hợp cho chuyến đi của mình.