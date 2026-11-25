Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo tìm bị hại

Ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số: 722/QĐ-CSKT Vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh thành trên cả nước.

Quá trình điều tra, xác minh xác định: Tháng 5/2024, Trần Hoàng Anh, sinh năm 1998; HKTT: Thôn 8, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã tự trồng cây dược liệu và thu mua dược liệu của các hộ dân ở huyện Thanh Sơn (cũ), tỉnh Phú Thọ để sản xuất, buôn bán trái phép thuốc chữa bệnh lý về thận.

Để bán hàng và tạo lòng tin cho khách hàng, Trần Hoàng Anh đã lập các trang Facebook “Nhà thuốc Xuân Bồi”, “Hồng Phúc Dược Đường”, “Nhà Thuốc Nam Gia Truyền Trần Hoàng Anh” và thành lập Công ty TNHH đông nam dược Trần Hoàng Anh - MSDN: 2601135703, địa chỉ: Thôn 8, xã Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ nhưng không đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành thuốc, không có chứng chỉ hành nghề dược và chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; bản thân Trần Hoàng Anh không được đào tạo chuyên môn về dược tại các cơ sở đào tạo chính quy, chỉ theo học nghề bốc thuốc nam của cá nhân khác.

Từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2026, Trần Hoàng Anh đã bán thuốc trái phép cho nhiều người mua tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Phú Thọ thông báo tìm bị hại là những cá nhân đã mua sản phẩm thuốc nam chữa bệnh về thận của Trần Hoàng Anh.

Đề nghị các cá nhân liên quan, người bị hại liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ qua đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, SĐT: 0968.163.282 để cung cấp hồ sơ, tài liệu và được hướng dẫn trước thời hạn kết thúc điều tra (ngày 13/2/2027).