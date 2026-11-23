ChungAuto Phú Thọ - Trung tâm nâng cấp và chăm sóc ô tô chuyên nghiệp

Là chi nhánh thuộc hệ thống nhượng quyền ChungAuto Việt Nam, ChungAuto Phú Thọ (tọa lạc tại số 763 Đại lộ Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) cung cấp các giải pháp nâng cấp công nghệ, phụ kiện và chăm sóc ô tô toàn diện cho khách hàng tại Việt Trì cùng các khu vực lân cận.

Với định hướng phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp, trung tâm triển khai đa dạng hạng mục từ dán phim cách nhiệt, lắp màn hình Android, camera hành trình đến bọc ghế da, nâng cấp âm thanh và bảo vệ ngoại thất.

ChungAuto Phú Thọ.

ChungAuto Phú Thọ cung cấp dịch vụ nâng cấp và chăm sóc xe toàn diện

Nhằm mang đến trải nghiệm nâng cấp xe khép kín và tối ưu nhất, ChungAuto Phú Thọ phân phối và thi công đa dạng các danh mục phụ kiện công nghệ chính hãng từ những thương hiệu uy tín trên thế giới.

ChungAuto Phú Thọ là đơn vị chuyên nghiệp thi công dán phim cách nhiệt chính hãng

Là đại lý ủy quyền chính thức của các thương hiệu phim cách nhiệt danh tiếng như 3M (Mỹ), X-Care, Nano X, Inmax và Cool N Lite, ChungAuto Phú Thọ thi công dán phim trong phòng kín tiêu chuẩn chống bụi.

Các dòng phim quang học đa lớp và gốm nano cao cấp giúp loại bỏ tới 99,9% tia UV, chống nóng vượt trội, dịu mắt tài xế và bảo vệ tối đa nội thất xe. Khách hàng luôn được đo kiểm thông số thực tế bằng máy đo chuyên dụng trước khi lựa chọn.

Dán phim cách nhiệt tại ChungAuto Phú Thọ.

ChungAuto chuyên tư vấn và lắp đặt màn hình Android & Android Box thông minh chuẩn theo xe và nhu cầu của mọi khách hàng

Trung tâm chuyên phân phối các dòng màn hình Android cho ô tôvà Android Box cấu hình mạnh mẽ từ TexPad, Zestech, Gotech hay OledPro. Màn hình tích hợp bản đồ dẫn đường Vietmap cảnh báo tốc độ, ra lệnh giọng nói Kiki thông minh và kết nối Internet 4G/5G. Quy trình lắp đặt sử dụng 100% giắc cắm zin theo xe, giữ nguyên hệ thống điện nguyên bản.

Lắp màn hình Android cho ChungAuto Phú Thọ.

ChungAuto Phú Thọ chuyên cung cấp thiết bị an toàn & Camera ghi hình sắc nét chuẩn chính hãng

ChungAuto Phú Thọ trang bị cho xế yêu các giải pháp an toàn chủ động tiên tiến: camera hành trình Vietmap, 70mai, TexPad độ phân giải 2K - 4K sắc nét; hệ thống camera 360 độ xóa bỏ mọi điểm mù; cảm biến áp suất lốp TPMS cùng cảnh báo điểm mù Radar thông minh. Quá trình lắp đặt tỉ mỉ, đảm bảo độ thẩm mỹ cao và vận hành ổn định.

ChungAuto Phú Thọ là đơn vị bọc ghế da và phụ kiện nội thất cao cấp

Xưởng may bọc ghế da chuyên nghiệp cung cấp các chất liệu da Nappa cao cấp (Nappa Clear, Fiber, Pro) và da tự nhiên, mang lại diện mạo sang trọng cho khoang nội thất. Bên cạnh đó, trung tâm còn thi công thảm lót sàn TPE đúc khuôn 3D/5D, thảm 360 may tràn viền từ các thương hiệu Lavor, Kata, Catrend cùng các tiện ích như độ cốp điện, cửa hít tự động.

Độ đèn tăng sáng & Âm thanh xe hơi Hi-End tại ChungAuto Phú Thọ luôn đảm bảo chất lượng hài lòng khách hàng

Nâng cấp hệ thống chiếu sáng với bi LED và Laser hiệu suất cao, mang lại tầm nhìn bám đường tối ưu mà không gây chói mắt. Đồng thời, các cấu hình âm thanh chuyên sâu với loa cánh, subwoofer TexPad, Evobass và amply DSP cải thiện hoàn toàn trải nghiệm âm nhạc trên xe.

Bọc ghế da ô tô cao cấp tại ChungAuto Phú Thọ.

ChungAuto Phú Thọ đáp ứng đa dạng nhu cầu cho mọi dòng xe trên thị trường

ChungAuto Phú Thọ có kinh nghiệm thi công thực tế trên hàng ngàn dòng xe khác nhau:

Sedan/Hatchback phổ thông: Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Mazda 3.

SUV/Crossover gia đình: Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Everest, Mitsubishi Xpander.

Xe điện thông minh: VinFast VF3, VF5, VF6, VF8, VF9 giúp tối ưu hiệu suất năng lượng và giảm tải điều hòa.

Xe hạng sang & MPV: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Kia Carnival, Toyota Alphard với giải pháp giắc cắm zin 100%.

Dán phim cách nhiệt Porsche tại ChungAuto Phú Thọ.

Quy trình thi công và cam kết dịch vụ uy tín của ChungAuto Phú Thọ với khách hàng

ChungAuto Phú Thọ chú trọng quy trình tiếp nhận, tư vấn và kiểm tra phương tiện trước khi thực hiện dịch vụ. Các bước cơ bản gồm:

Tiếp nhận và kiểm tra: Ghi nhận hiện trạng xe, xác định nhu cầu nâng cấp. Tư vấn sản phẩm: Giới thiệu thương hiệu, thông số kỹ thuật, phương án thi công và chi phí. Chuẩn bị thi công: Vệ sinh, che chắn và bảo vệ các khu vực liên quan. Lắp đặt và hoàn thiện: Thực hiện theo yêu cầu kỹ thuật của từng sản phẩm. Kiểm tra, bàn giao: Đánh giá hoạt động thiết bị, vệ sinh xe và hướng dẫn khách hàng sử dụng.

Trung tâm chú trọng các tiêu chí dịch vụ gồm sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chi phí được tư vấn trước khi thi công, ưu tiên kết nối giắc zin khi điều kiện kỹ thuật cho phép và chính sách bảo hành theo từng sản phẩm. Khách hàng cũng được hỗ trợ giải đáp thắc mắc và tiếp nhận yêu cầu kỹ thuật sau khi hoàn thành dịch vụ.

Thông tin liên hệ ChungAuto Phú Thọ

Địa chỉ: 763 Đại lộ Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Hotline: 092 558 86 66

Website: https://chungauto.vn/

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