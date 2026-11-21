Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo tạm dừng đấu 02 ô đất ở

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 386.410/2026/HĐDV-GROUP ngày 10/11/2026 về việc đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 47 ô đất ở tại khu Đồng Lũy - đường rẽ xã Phong Phú cũ, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã ký giữa Ban quản lý dự án xã Đoan Hùng với Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group;

Căn cứ Thông báo Đấu giá Quyền sử dụng đất ở số 386.411/TB- GROUP ngày 10/11/2026 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group;

Căn cứ Công văn số 94/CV- BQLDA ngày 20/11/2026 của Ban Quản lý dự án xã Đoan Hùng về việc tạm dừng bán đấu giá QSD 02 ô đất ở (ô số LK33 và ô số LK44) tại khu Đồng Lũy - đường rẽ xã Phong Phú cũ, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo tạm dừng bán đấu giá QSD 02 ô đất ở (ô số LK33 và ô số LK44) tại khu Đồng Lũy - đường rẽ xã Phong Phú cũ, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.