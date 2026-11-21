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Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 386.410/2026/HĐDV-GROUP ngày 10/11/2026 về việc đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 47 ô đất ở tại khu Đồng Lũy - đường rẽ xã Phong Phú cũ, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã ký giữa Ban quản lý dự án xã Đoan Hùng với Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group;
Căn cứ Thông báo Đấu giá Quyền sử dụng đất ở số 386.411/TB- GROUP ngày 10/11/2026 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group;
Căn cứ Công văn số 94/CV- BQLDA ngày 20/11/2026 của Ban Quản lý dự án xã Đoan Hùng về việc tạm dừng bán đấu giá QSD 02 ô đất ở (ô số LK33 và ô số LK44) tại khu Đồng Lũy - đường rẽ xã Phong Phú cũ, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;
Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo tạm dừng bán đấu giá QSD 02 ô đất ở (ô số LK33 và ô số LK44) tại khu Đồng Lũy - đường rẽ xã Phong Phú cũ, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Yêu cầu về vệ sinh và an toàn thực phẩm đặt ra nhiều tiêu chuẩn đối với hệ thống đường ống trong nhà máy. Bên cạnh quy trình làm sạch, công tác bảo trì cũng cần được quan tâm...
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Căn cứ Quyết định số 386.401/QĐ- GROUP, ngày 05 tháng 11 năm 2026 đính kèm Quy chế phiên đấu giá Đấu giá quyền sử dụng đối với 05 thửa đất phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.
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Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ đang giải quyết vụ án “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” theo khoản 2, Điều 191, Bộ luật Hình sự xảy ra ngày 22/12/2018,...