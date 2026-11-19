Thảo dược ngải cứu Haruco: Bộ sản phẩm xông, chườm cho gia đình hiện đại

Trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà, những sản phẩm đơn giản, dễ dùng và an toàn đang được nhiều gia đình quan tâm. Ngải cứu là nguyên liệu quen thuộc, vốn gắn với thói quen sao nóng, bọc túi vải để chườm của nhiều thế hệ. Từ thói quen ấy, Haruco xây dựng bộ sản phẩm thảo dược ngải cứu gồm 7 món, đưa phần tạo nhiệt vào thiết bị để người dùng bớt công chuẩn bị mà vẫn giữ được hương ngải quen thuộc.

1. Haruco và định hướng sản phẩm chăm sóc tại nhà

Haruco có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thương hiệu giới thiệu bộ sản phẩm ngải cứu gồm: Bó gối xông ngải cứu, giày xông ngải cứu, đai lưng xông ngải cứu, thảm ngải cứu, chườm mắt ngải cứu cắm điện, chườm mắt ngải cứu không dùng điện và túi chườm đá thảo dược.

Điểm chung của cả bộ là hướng đến cảm giác ấm áp, dễ chịu và thư giãn. Điểm khác nhau nằm ở cách vận hành. Dựa vào đó, có thể chia bộ sản phẩm thành ba nhóm.

Sản phẩm cắm điện, điều chỉnh được mức nhiệt

Bó gối xông ngải cứu dùng vải nhung mềm, có dây đai dính điều chỉnh được độ ôm theo vòng gối nên không bị xô lệch khi người dùng đổi tư thế. Phần điều khiển tách rời, kèm adapter cắm điện, cho phép chọn 1 trong 4 mức nhiệt và cài hẹn giờ để thiết bị tự tắt. Nhờ đó, khớp gối vốn dễ thấy lạnh khi trời trở gió hoặc ngồi lâu trong phòng điều hòa được giữ ấm đều, mang lại cảm giác nhẹ nhõm, đặc biệt với người lớn tuổi, người hay đi bộ hoặc làm vườn.

Giày xông ngải cứu có dạng bốt cổ cao, ôm cả bàn chân lẫn cổ chân. Túi cotton chứa ngải cứu chia nhiều ngăn để hơi ấm lan đều, thanh nhiệt điện bên trong được điều khiển bằng bộ chỉnh nhiệt riêng. Khóa kéo chạy dọc từ mũi lên cổ bốt giúp mang và tháo giày dễ dàng, rất thuận tiện với người lớn tuổi. Chỉ khoảng 20-30 phút mỗi lần, đôi chân vốn là nơi lạnh trước tiên khi chuyển mùa sẽ nhanh ấm lên, tạo cảm giác thư giãn sau một ngày đi lại hoặc đứng nhiều.

Gối xông ngải cứu cho phép mỗi người tự điều chỉnh theo cơ địa và thói quen của mình. Bóng bơm hơi giúp nâng hoặc hạ độ cao gối cho vừa đường cong vùng cổ, còn bộ điều khiển cho phép chọn mức nhiệt và đặt hẹn giờ, mặc định luôn bắt đầu từ mức thấp. Hơi ấm từ túi ngải cứu bên trong giúp cổ vai gáy, nơi dễ căng mỏi khi ngồi lâu, có cảm giác thả lỏng và dễ chịu hơn. Sản phẩm dùng nguồn USB 5V nên tiện dùng ở nhà lẫn văn phòng. Mỗi lần dùng khoảng 20-30 phút, vỏ gối tháo rời để vệ sinh và túi thảo dược có thể thay mới khi cần.

Chườm mắt ngải cứu cắm điện dạng mặt nạ, dùng nguồn 5V qua cổng USB nên cắm được vào adapter, cổng máy tính hoặc pin sạc dự phòng, tiện dùng ở nhà lẫn nơi làm việc. Thiết bị có 4 mức nhiệt, hẹn giờ tự ngắt và luôn khởi động ở mức thấp nhất để người mới làm quen. Mỗi lần dùng khoảng 15-30 phút, hơi ấm dịu nhẹ cùng hương ngải giúp vùng mắt thư giãn sau nhiều giờ nhìn màn hình hay đọc sách, cũng là cách dành vài phút nghỉ ngơi trước giờ đi ngủ.

Sản phẩm xông cho lưng và không gian nghỉ ngơi

Đai lưng xông ngải cứu giữ ấm vùng thắt lưng, dành cho người ngồi nhiều, làm việc văn phòng hoặc muốn nghỉ ngơi sau giờ làm. Thắt lưng là vùng dễ lạnh và căng khi ngồi lâu, hơi ấm từ đai giúp người dùng thấy vùng lưng được thả lỏng, dễ chịu hơn trong những buổi tối ở nhà.

Thảm ngải cứu là lựa chọn cho gia đình muốn có một góc nghỉ riêng, nơi các thành viên có thể ngồi hoặc nằm thư giãn cùng hương ngải quen thuộc. Thay vì chăm sóc từng điểm trên cơ thể, thảm tạo ra không gian nghỉ ngơi trọn vẹn hơn, dễ trở thành thói quen chung của cả nhà vào những buổi tối cuối tuần.

Sản phẩm không dùng điện

Chườm mắt ngải cứu không dùng điện dành cho người thích sự gọn nhẹ. Thao tác đơn giản, không cần ổ cắm hay làm quen với thiết bị, nên phù hợp với người lớn tuổi, người ít dùng đồ điện tử, hoặc dùng nhanh trong giờ nghỉ trưa để thư giãn đôi mắt.

Túi chườm đá thảo dược gồm túi vải cotton chia ngăn chứa hỗn hợp muối biển và thảo dược, bên ngoài là vỏ nhung màu xanh dương có khóa kéo, tháo ra vệ sinh dễ dàng. Muối biển giữ nhiệt tốt nên hơi ấm tỏa đều và duy trì khá lâu sau khi làm nóng bằng lò vi sóng khoảng 1-2 phút. Khi cần mát, người dùng chỉ việc để túi trong ngăn đá để chườm lạnh. Túi ôm được nhiều vị trí như cổ vai gáy, lưng, bụng, khớp gối, bàn chân, mỗi lần chườm khoảng 15-20 phút.

2. Chọn sản phẩm theo thói quen sinh hoạt

Để chọn đúng món, người dùng có thể bắt đầu từ thói quen hằng ngày. Người hay đi bộ, làm vườn hoặc đứng lâu có thể xem bó gối và giày xông. Người ngồi nhiều trước máy tính nên cân nhắc đai lưng và chườm mắt. Gia đình muốn một món dùng chung có thể chọn thảm ngải cứu hoặc túi chườm. Ai ngại thiết bị điện thì ưu tiên chườm mắt không điện và túi chườm đá thảo dược.

Không nhất thiết phải mua cả bộ. Nhiều người bắt đầu từ một sản phẩm cho vùng cơ thể hay thấy lạnh, mỏi nhất, sau đó bổ sung thêm khi thấy phù hợp.

3. Dùng đúng cách để sản phẩm bền và an toàn

Trước khi dùng: Kiểm tra sản phẩm còn nguyên vẹn, dây điện và phần túi không bị hư hại. Người có bệnh nền như tiểu đường, giãn tĩnh mạch, rối loạn tuần hoàn, suy giảm cảm nhận nhiệt hoặc đang mang thiết bị y tế cấy ghép nên hỏi ý kiến bác sĩ. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người có vùng da trầy xước, viêm nhiễm không nên dùng sản phẩm tạo nhiệt.

Trong khi dùng: Luôn bắt đầu từ mức nhiệt thấp nhất và chỉ tăng khi thấy dễ chịu. Thấy nóng rát hoặc khó chịu thì giảm nhiệt hoặc ngừng ngay. Không dùng khi ngủ, không dùng ở nơi ẩm ướt và không chườm quá lâu tại một vị trí. Với túi chườm làm nóng bằng lò vi sóng, chỉ gia nhiệt đúng thời gian hướng dẫn, thử nhiệt ở cổ tay trước khi áp lên da.

Sau khi dùng: Để sản phẩm nguội hẳn rồi mới cất, đặt nơi khô ráo, thoáng khí, tránh nắng gắt và không đè vật nặng. Phần túi chứa muối, thảo dược không giặt hay ngâm nước, chỉ lau nhẹ bằng khăn mềm khi bám bụi. Lớp vỏ tháo rời được thì vệ sinh riêng rồi lắp lại. Muối trong túi chườm không dùng cho ăn uống.

Với bộ 7 sản phẩm thảo dược ngải cứu, Haruco đưa ra những lựa chọn cho từng vùng cơ thể và từng cách dùng, từ cắm điện đến không dùng điện, để mỗi người, mỗi gia đình tìm được sản phẩm vừa vặn với nhịp sống của mình.