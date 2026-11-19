Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo tìm người làm chứng, người biết việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ đang giải quyết vụ án “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” theo khoản 2, Điều 191, Bộ luật Hình sự xảy ra ngày 22/12/2018, tại: Khu 4, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (nay là TDP Ngọc Lâu, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). Tóm tắt nội dung vụ án như sau:

Vào khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 22/12/2018, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 1 nam thanh niên đặc điểm mặc quần màu đen, áo khoác màu nâu, đội mũ kín đầu màu đen điều khiển xe mô tô, biển kiểm soát: 19L3-2056, màu nâu, nhãn hiệu MANGO đi từ hướng trung tâm thị xã Phú Thọ ra Quốc lộ 2 chở theo 4 thùng catong có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra kiểm soát tiến hành dừng, kiểm tra nhưng nam thanh niên đã nhảy ra khỏi xe và bỏ chạy, để lại xe và hàng hóa trên xe. Tiến hành trưng cầu giám định xác định toàn bộ số tang vật đã tạm giữ đều là pháo nổ, tổng trọng lượng là 66,8kg. Căn cứ kết luận trưng cầu giám định và các tài liệu có trong hồ sơ đã thu thập được, ngày 18/1/2019 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” theo khoản 2, Điều 191, BLHS. Tuy nhiên, chưa xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo tìm người làm chứng, người biết việc. Những ai chứng kiến, biết nội dung sự việc, con người có liên quan đến vụ án trên đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ (liên hệ đ/c Lại Ngọc Tú – Điều tra viên thụ lý chính; SĐT: 0886.090.886).