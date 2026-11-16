Gửi thú cưng đi Phú Thọ cần chuẩn bị gì - Pet Đi Xe

Từ Việt Trì đến khu vực Mai Châu cũ, mỗi điểm giao tại Phú Thọ đặt ra yêu cầu khác nhau về chặng đường cuối. Với tuyến xuất phát từ TP.HCM, Pet Đi Xe tư vấn phương tiện, lịch đón trả và báo giá dựa trên địa chỉ cụ thể, tình trạng chó mèo và thời gian gia đình có thể nhận.

Địa chỉ nhận quyết định cách tổ chức chặng cuối

Theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội, 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ được sắp xếp thành tỉnh Phú Thọ, với diện tích 9.361,38km2 tại thời điểm sắp xếp. Phạm vi này bao gồm cả khu vực Phúc Yên (cũ), nơi có thể cân nhắc phương án nối chuyến từ Nội Bài, và các địa chỉ vùng núi như Mai Châu, Đà Bắc (cũ), nơi thời gian chạy xe cần được tính theo điểm giao cụ thể.

Pet Đi Xe cho biết hãng nhận vận chuyển chó mèo từ TP.HCM đến các khu vực thuộc cả ba tỉnh trước đây và hỗ trợ chiều về TP.HCM. Khi hỏi báo giá, người gửi nên cung cấp địa chỉ xã, phường hiện hành, kèm vị trí ghim trên bản đồ. Với nhà ở sâu trong bản hoặc điểm giao khó tìm, gia đình có thể xác nhận trước xe có thể vào tận nơi hay cần bàn giao tại một điểm hẹn dễ nhận diện.

So sánh phương tiện theo thời gian từ lúc đón đến lúc giao

Trên tuyến TP.HCM – Phú Thọ, Pet Đi Xe tư vấn phương án ô tô, tàu hỏa hoặc máy bay tùy điều kiện từng chuyến. Nếu đi máy bay, một phương án là đến Nội Bài rồi đi ô tô về địa chỉ nhận. Nếu đi tàu, doanh nghiệp cho biết có thể nối chặng bằng ô tô từ ga Hà Nội. Với phương án đường bộ, gia đình có thể hỏi về xe ghép hoặc xe riêng theo lịch mong muốn.

Khi so sánh các phương án, chủ nuôi nên hỏi thời điểm đón, thời gian chờ tại điểm trung chuyển và khung giờ bàn giao. Chẳng hạn, nếu người nhận ở Phú Thọ chỉ có mặt sau giờ làm, giờ đến sân bay mới là một phần của lịch trình. Gia đình cần thống nhất ai tiếp nhận thú cưng ở điểm trung chuyển và ai có thể nhận tại địa chỉ cuối nếu lịch giao thay đổi.

Vietnam Airlines quy định tổng trọng lượng của chó hoặc mèo và lồng tối đa 6kg khi đi cùng chủ trên khoang hành khách. Kích thước lồng tối đa là 35 × 30 × 20cm, và hành khách cần đăng ký dịch vụ trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 24 giờ. Gia đình nên cân cả thú cưng lẫn lồng, đo lồng và kiểm tra điều kiện tiếp nhận đối với giống chó mèo của mình trước khi chốt chuyến.

Dành thời gian cho giấy tờ và chuẩn bị lồng

Chó và mèo có tên trong danh mục động vật thuộc diện phải kiểm dịch theo Văn bản hợp nhất 67/VBHN-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Người gửi nên liên hệ cơ quan kiểm dịch động vật nội địa tại nơi xuất phát để xác nhận hồ sơ áp dụng cho trường hợp của mình. Theo Điều 5 của văn bản, cơ quan tiếp nhận xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong một ngày làm việc kể từ khi nhận. Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan sẽ thông báo thời gian và địa điểm kiểm dịch.

Song song với việc chuẩn bị giấy tờ, người gửi có thể trao đổi với Pet Đi Xe về kích thước lồng, vật dụng đi kèm và những lưu ý riêng của chó mèo. Nếu thú cưng từng say xe, dễ hoảng khi đổi môi trường hoặc cần chăm sóc theo giờ, gia đình nên báo từ lúc hỏi chuyến. Pet Đi Xe cho biết có hỗ trợ thuê hoặc mua lồng phù hợp và có thể bố trí người đi kèm tùy phương án.

Báo giá theo chuyến và xác nhận người nhận

Pet Đi Xe báo giá dựa trên điểm đón, điểm giao, cân nặng, loại xe, kích thước lồng và yêu cầu chăm sóc. Với hành trình có trung chuyển, gia đình nên hỏi tổng phí đã bao gồm chặng ô tô về địa chỉ tại Phú Thọ hay chưa, đồng thời xác nhận cách tính tiền chờ hoặc phí đổi địa chỉ nếu lịch nhận thay đổi.

Khi chốt lịch, người gửi nên cung cấp tên và số điện thoại của người bàn giao ở TP.HCM và người nhận tại Phú Thọ.

Theo chính sách của Pet Đi Xe, hai bên có thể xác nhận bàn giao qua tin nhắn, hình ảnh hoặc phiếu vận chuyển. Gia đình cũng có thể thỏa thuận trước cách nhận ảnh hoặc video dọc đường để biết khi nào cần sẵn sàng ở điểm hẹn. Lúc nhận thú cưng, người nhận có thể kiểm tra tình trạng lồng và đối chiếu các vật dụng, giấy tờ đã gửi kèm trước khi xác nhận hoàn tất.

Chủ nuôi cần vận chuyển thú cưng từ TP.HCM đi Phú Thọ có thể liên hệ Pet Đi Xe qua hotline hoặc Zalo 0986 416 181. Khi hỏi lịch, gia đình có thể gửi trước giống, cân nặng, ngày mong muốn, địa chỉ ở hai đầu và khung giờ người nhận có mặt.